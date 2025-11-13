Alejandro Fantino atraviesa días de reposo obligado después de someterse a una cirugía que sorprendió tanto a sus seguidores como a su entorno profesional. Acostumbrado a un ritmo frenético entre transmisiones, proyectos digitales y entrenamientos, el conductor debió frenar abruptamente tras una intervención en su tendón de Aquiles izquierdo, una lesión que arrastraba desde hace tiempo.

La noticia se conoció por él mismo, cuando publicó una imagen desde la camilla del sanatorio y escribió: “Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no vel a hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”. Fiel a su estilo directo, eligió contarlo sin dramatismos y con la energía positiva que lo caracteriza.

Minutos después, compartió otra foto junto al equipo médico que lo acompañó durante la intervención, y se lo pudo ver con una bota ortopédica para inmovilizar la zona. El gesto de agradecimiento se volvió una constante en sus historias, donde repitió lo importante que es para él volver a moverse sin dolor.

Lo cierto es que este procedimiento coincidió con un momento de transformación para Fantino. Luego de décadas en televisión tradicional, decidió apostar al mundo del streaming, liderando Neura —su propio medio digital— y formando parte de Carnaval, el proyecto que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman. En paralelo, también venía mostrando un costado más introspectivo y enfocado en el bienestar físico.

Desde el sanatorio, volvió a dejar un mensaje que confirmó su avance: “LISTO!! EN UNAS HORAS A CASA!! DESPUÉS DE AÑOS PASÉ POR ESTA CIRUGÍA PARA RECONSTRUIR MI TENDÓN DE AQUILES IZQUIERDO. RECUPERACIÓN LARGA PERO YA NO VEO LA HORA DE VOLVER A JUGAR TENIS Y DISFRUTAR EL PLACER DEL DEPORTE”, escribió con su entusiasmo habitual.

Para él, el tenis es más que un hobby: forma parte de su rutina emocional y física. Por eso, aunque tiene por delante semanas de rehabilitación, su objetivo es claro: volver a las canchas cuanto antes y retomar el ritmo de vida que lo mantiene activo dentro y fuera de cámara.

Optimista y enfocado, Alejandro Fantino ya piensa en cómo reorganizar sus proyectos en Neura mientras avanza su recuperación. Sin prisa pero sin pausa, el conductor dejó en claro que esta cirugía es solo un capítulo más en un proceso personal más amplio: recuperar movilidad, cuidarse y volver a hacer aquello que le da placer.