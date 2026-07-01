El martes 30 de junio, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de emociones con la realización del tradicional desafío Congelados, que permitió el ingreso de familiares a la casa más famosa del país.

El momento más emotivo se dio con la llegada de Santino, hijo de Yanina Zilli, quien dedicó a su madre un mensaje lleno de amor que conmovió a todos los presentes. Más tarde, Roxana, madre de Juanicar, también sorprendió a los participantes con un discurso sentido dirigido al actor.

El momento emotivo que culminó con una dura sanción

No obstante, la alegría se vio opacada cuando varios concursantes no respetaron una regla fundamental del desafío: permanecer completamente inmóviles y en silencio durante la visita de los familiares. Esta infracción motivó la intervención del Big, quien reunió a todos para comunicar una decisión contundente.

Con un tono firme, el Big recordó: “Yo creo haber sido claro con respecto al protocolo que rige en los Congelados. Ustedes saben bien que tienen prohibido moverse o hablar”. Aclaró que, aunque entiende que las emociones son difíciles de controlar, las reglas deben cumplirse.

Gran Hermano sanciona a todos tras el desafío Congelados y sorprende a los participantes

Ante la falta de cumplimiento, anunció la sanción que afectará a todos los participantes: “Por lo tanto, me veo obligado a aplicarles una sanción: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”. Esta medida generó descontento, especialmente entre quienes respetaron las normas y se vieron afectados igual que el resto.

La decisión del Big marca un punto de inflexión en la competencia, ya que impacta directamente en la dinámica de juego y en el presupuesto disponible para los concursantes durante la próxima semana.