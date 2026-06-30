La alianza entre Sol Abraham y Cinzia Francischiello quedó en una zona de máxima tensión dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Lo que empezó como una discusión por las compras terminó exponiendo diferencias más profundas entre ambas y abrió dudas sobre la continuidad de una de las sociedades más firmes de la casa.

El conflicto se desató después de que Sol Abraham protagonizara un fuerte cruce con varios participantes en la cocina. La discusión giró alrededor de quién debía encargarse de las compras, pero el verdadero quiebre apareció más tarde, cuando la participante le reclamó a Cinzia no haberla respaldado frente al resto del grupo.

Lejos de aceptar el reproche, la venezolana marcó su postura sin rodeos. "Yo no voy a defender una vaina que no considero, la comida no se resuelve con un circo", lanzó, dejando en claro que su vínculo con Sol no la obligaba a acompañar cualquier planteo dentro del juego.

La respuesta de Solange llegó cargada de bronca. "No es un circo, es la comida. Está bien, defendé lo que quieras, estás pensando lo mismo que piensan ellos, estás repitiendo", le contestó, molesta porque interpretó la actitud de su aliada como una forma de alinearse con el resto de la casa.

El cruce subió de tono cuando la participante le marcó una comparación directa con otro jugador. "Si te quedás sentada igual que Nigro, no está bueno", sentenció Sol, apuntando contra la falta de reacción de Cinzia en un momento que ella consideraba clave para sostenerse dentro del grupo.

Cinzia Francischiello, sin embargo, no retrocedió y volvió a remarcar que su apoyo no será automático. "Yo apoyo lo que yo considero", respondió, una frase que dejó al descubierto el límite de la alianza y mostró que, aunque estén cerca desde el comienzo del reality, no necesariamente van a moverse siempre como un bloque.

La pelea no pasó inadvertida entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, que rápidamente empezaron a debatir si el vínculo entre ambas quedó dañado o si se trató apenas de un choque pasajero. Por ahora, el cruce dejó una señal clara: la estrategia compartida entre Sol y Cinzia ya no parece tan sólida como antes.