Gran Hermano Generación Dorada atravesó su primera gala de eliminación y poco a poco la gente comienza a definir qué es lo que busca de los jugadores en esta nueva edición. A sólo una semana de haber ingresado al reality, el primer eliminado fue Gabriel Lucero. El caricaturista perdió el mano a mano frente a Yanina Zilli y se convirtió en el primer jugador en abandonar la casa.

El versus se resolvió con el voto negativo del público. Gabriel Lucero acumuló el 54,8% y no logró revertir la tendencia que se había instalado en los días previos. Durante la semana había sido señalado como “planta” por algunos compañeros y el rótulo terminó pesando en la instancia decisiva.

Antes de llegar a ese cara a cara final, la placa se había movido. Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento salieron de riesgo a medida que Santiago del Moro iba revelando los porcentajes parciales. La tensión se concentró entonces en el duelo entre el dibujante y Yanina Zilli, que celebró su permanencia.

Cuando se confirmó el resultado, la escena cambió de tono. El ahora ex participante recibió abrazos y palabras de contención. En medio de esa despedida, se escuchó una frase que buscó aliviar el momento: “Lo lindo de salir es que ves a las personas que querés”.

Desde el confesionario también llegó el saludo formal del dueño de la casa. Con su voz inconfundible, Gran Hermano intervino: “Atención por favor, te mando un abrazo bien fuerte, gracias por haber venido y hasta la próxima por qué no”. El mensaje cerró institucionalmente el paso del caricaturista por la competencia.

Antes de cruzar la puerta, dejó una recomendación breve para quienes continúan en carrera: “Juguen bien”. Fue su última intervención dentro del juego, en un clima que mezcló aplausos con cierta melancolía. De hecho, una participante no pudo ocultar lo que sentía cuando la salida se concretó: “Qué feo que se cierre así la puerta”.

Además de marcar la primera eliminación del ciclo, la salida lo convirtió en el primer invitado del stream posterior a la gala, donde analizará su experiencia. La temporada recién empieza, pero el primer movimiento fuerte ya dejó en claro que en Gran Hermano nadie tiene el lugar asegurado.