El reconocido actor Sam Neill falleció este lunes a los 78 años en Australia, rodeado de su familia. La noticia fue confirmada por sus seres queridos, quienes destacaron que su partida fue repentina e inesperada y generó gran conmoción entre los actores de Hollywood.

Nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Neill se trasladó a Nueva Zelanda durante su infancia. A lo largo de una carrera que abarcó más de cinco décadas, participó en más de 150 producciones, ganándose un lugar destacado en la industria cinematográfica mundial.

El papel que le cambió la vida

Su papel más emblemático fue el del doctor Alan Grant en la primera entrega de Jurassic Park en 1993, interpretado también en las siguientes películas de la franquicia. Además, formó parte de filmes como El piano, Event Horizon, Dead Calm y El hombre bicentenario, entre otros.

En televisión, Neill destacó por su participación en series aclamadas como Peaky Blinders, donde interpretó al Mayor Chester Campbell, así como en Los Tudor y The Twelve.

En marzo de 2023, el actor reveló que había sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin agresivo. Sin embargo, un mes después anunció que estaba libre de la enfermedad tras someterse a un tratamiento con células CAR-T. Su familia confirmó que permaneció sin cáncer hasta su fallecimiento.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, reconoció la influencia de Neill en el cine de su país y su legado cultural. Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, rindió homenaje al actor señalando "el lugar especial que Neill ocupaba en los corazones de los australianos" y destacó que, aunque neozelandés, era considerado un australiano honorario.

Albanese añadió: "Irónico y sarcástico, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que dieron fuerza a todas y cada una de sus interpretaciones. Se le echará mucho de menos y se le recordará durante mucho tiempo. Que descanse en paz".

Compañeros y celebridades también expresaron su dolor. La cantante Kylie Minogue escribió: "Vale (adiós) Sam" junto a un emoji de corazón roto. El actor Alan Cumming manifestó: "Ahhh, Sam, qué hombre tan maravilloso y magnífico. Te echaremos de menos" y ofreció sus condolencias a la familia. Richard E. Grant recordó que conoció a Neill por más de 30 años y destacó: "Me guió y me ayudó a superar una etapa muy difícil de mi vida... Navega en paz, amable señor".

El comediante Russell Howard calificó la noticia como "desgarradora" y subrayó: "Un ser humano absolutamente maravilloso al que echaremos mucho de menos. Descansa en paz, Sam x". Daisy Ridley, coprotagonista junto a Neill en la película aún no estrenada The Last Resort, publicó una foto con él acompañada de emojis de corazones rotos.

Neill estudió en Christchurch, en la isla sur de Nueva Zelanda, y aunque inicialmente intentó la carrera de Derecho, se volcó a la actuación tras participar en producciones universitarias y en el Downstage Theatre como actor profesional.

Su versatilidad quedó demostrada no solo en cine, sino también en televisión, y en su capacidad para interpretar personajes muy distintos, desde Damien en la tercera película de La profecía hasta el marido complejo en El piano, filme ganador de la Palma de Oro en 1993.

Fallece a los 78 años Sam Neill, ícono de Jurassic Park y leyenda del cine

Tras su diagnóstico de cáncer, Neill se dedicó a la escritura. En 2023 declaró que la enfermedad lo llevó a "parar y reflexionar sobre las cosas" y publicó un libro titulado ¿Te he contado esto alguna vez?, donde aborda su carrera y su experiencia con el cáncer, aunque aclaró que no quería que el foco fuera en la enfermedad, sino en la vida.

En sus propias palabras: "Lo último que quiero es que la gente se obsesione con el tema del cáncer, porque, en realidad, no me interesa el cáncer. Lo único que me interesa es vivir".

Su legado artístico y humano seguirá vigente en el tiempo, recordado por su talento, su humor y su valentía frente a la adversidad.