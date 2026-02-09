La serie Más que rivales (Heated Rivalry) se transformó en uno de los fenómenos televisivos más sorprendentes de los últimos tiempos. La producción canadiense, inicialmente de bajo perfil y rodada en solo 37 días para la plataforma Crave, fue descubierta tres semanas antes de su estreno el 28 de noviembre de 2025 por HBO Max, que la incorporó a su catálogo en Estados Unidos y Australia, alcanzando una masividad impensada para sus creadores.

Esta difusión global, junto con la popular saga literaria en la que se basa —Game Changers, de la escritora canadiense Rachel Reid—, las sólidas actuaciones, la química entre los protagonistas y las escenas de alto voltaje que se viralizaron en redes sociales, crearon la fórmula perfecta para que Más que rivales se convirtiera en la serie más solicitada mundialmente.

En el centro de este éxito están Hudson Williams y Connor Storrie, dos jóvenes actores de 24 y 25 años que dejaron sus trabajos como meseros para protagonizar la ficción. Interpretando a los jugadores de hockey sobre hielo Shane Hollander e Ilya Rozanov, respectivamente, ambos se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana.

El crecimiento actoral de muy jóvenes y la aspiración de lograr reconocimientos

Desde entonces, su ascenso fue meteórico: presentaron en los Globos de Oro, protagonizaron portadas en la Semana de la Moda de Milán y participaron del relevo de la antorcha olímpica previo a los Juegos de Invierno de Milano Cortina. Mientras tanto, Crave ya confirmó la segunda temporada para 2027, con contratos firmados por tres temporadas para ambos actores.

Nacido en Kelowna y criado en Kamloops, Columbia Británica, Hudson Williams proviene de una familia con raíces coreanas, holandesas y británicas. Desde niño mostró pasión por el deporte y las artes, practicando MMA, esquí y fútbol americano, y comenzando teatro a los 7 años. Tras graduarse en Artes Cinematográficas, combinó pequeños papeles con su trabajo de mozo, hasta que llegó la oportunidad que cambió su vida.

Aunque no tenía experiencia en hockey sobre hielo, Williams aprendió lo básico para interpretar a Shane Hollander, entrenando con profesionales para simular las escenas deportivas. Su química con Storrie surgió en las audiciones, donde el director Jacob Tierney los eligió tras notar la conexión inmediata entre ambos.

Williams confesó que se enamoró de su personaje desde la primera lectura, emocionándose hasta las lágrimas con el guion. Además, se inspiró en la figura de su padre, quien tiene rasgos dentro del espectro autista, para interpretar la emocionalidad interna de Shane.

Sobre la fama repentina, el actor admitió sentirse abrumado pero entusiasmado, valorando la amistad con Storrie como un sostén fundamental. Ambos evitan la sobreexposición en redes sociales, limitando su uso a cuestiones laborales.

La intensa atención de los fanáticos también trajo desafíos, especialmente con preguntas sobre su vida privada y orientación sexual, aunque Williams mantiene una relación estable. Acordaron además no asistir juntos a todos los eventos para preservar sus carreras individuales y evitar ser vistos como un dúo inseparable.

Hudson destacó el consejo del showrunner Jacob Tierney: “Shane e Ilya son para el público, Connor y Hudson son para ellos mismos”. Esta filosofía refleja su deseo de crecer como artistas únicos, no como gemelos en la industria.

Hudson Williams, el actor que brilló en Más que rivales y conquistó Hollywood

Con carisma y frescura, Williams ya piensa en diversificar sus roles y proyectos. Tiene planes de hacer teatro, incluso un musical en Broadway, y busca interpretar personajes más complejos y desafiantes en cine independiente, sin perder de vista que la fama actual es solo el comienzo de una carrera que quiere construir con pasión y variedad.