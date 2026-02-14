Wrexham avanza a octavos de la FA Cup tras 29 años

Wrexham volvió a hacer historia y con su victoria por 1 a 0 sobre Ipswich Town logró avanzar por primera vez en casi 30 años a los octavos de final de la FA Cup.

El equipo propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney con una serie-documental desde su tiempo como equipo amateur logró imponerse por la mínima diferencia gracias al gol de goleador de Josh Windass, que logró desviar el disparo de Ryan Longman para avanzar en el torneo y meterse entre los 16 mejores del certamen.

Con este triunfo, los Dragones Rojos igualan lo hecho en las campañas 1973/74, 1977/78 y 1996/97, sus mejores participaciones en el certamen y alcanzando ese nivel de éxito por primera vez en 29 años.

Desde el comienzo de la inversión por parte de los actores Reynolds y McElhenney en 2021 que Wrexham volvió al fútbol profesional, con tres ascensos de manera consecutiva hasta encontrarse ahora en la segunda categoría del fútbol británico.

Es en el Championship, el paso previo a la Premier League, que ocupan actualmente el sexto puesto en la tabla de posiciones con 47 unidades a su nombre, dentro de los playoffs por el tercer ascenso junto con Millwall, Hull City y el previamente mencionado Ipswich Town. Los dos boletos directos a la máxima categoría hoy están en manos de Coventry City y el líder Middlesbrough, a 12 y 14 puntos de distancia respectivamente.