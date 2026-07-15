Las vacaciones europeas de la familia Costantini comenzaron con imágenes que Elina Costantini compartió en sus redes sociales, destacando especialmente el estilismo de su hija, Kahlo Milagro, durante el vuelo hacia la Costa Azul francesa.

Kahlo Milagro lució un enterito blanco de algodón con escote cuadrado, adornado con volados en los hombros, delicadas puntillas y bordados que aportaron un toque artesanal y textura a la prenda.

El conjunto se completó con medias blancas fruncidas y unas guillerminas a tono, un calzado clásico que reforzó la estética elegante y atemporal del outfit infantil.

El peinado siguió la misma línea romántica y sencilla, con el cabello recogido hacia un costado mediante una pequeña hebilla, dejando el rostro despejado y acentuando el espíritu dulce del look.

Con una rubia en el avión

Además del estilismo, llamó la atención una imagen publicada por Elina que mostraba a Kahlo sentada en el mismo lugar del avión, pero tomada un año antes. La comparación evidenció el crecimiento de la niña en tan solo doce meses, pasando de apenas alcanzar la altura de la ventanilla a mostrarse más segura y observadora durante el vuelo.

Eduardo, Kahlo y Elina Costantini de vacaciones por Europa

Estas postales forman parte del álbum de viaje que la familia Costantini compartió desde su partida hacia la Riviera Francesa, donde disfrutaron unos días de verano europeo y descanso.

Una vez más, Kahlo Milagro se destacó en las redes sociales de sus padres con un estilo basado en tonos neutros, prendas clásicas y detalles artesanales, consolidando su imagen como un referente de la moda infantil elegante y atemporal.