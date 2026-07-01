Qué debe hacer un político para ganar en redes sociales, según un experto en comunicación digital

La política ya no se juega únicamente en los actos, los debates o los medios tradicionales. En la actualidad, gran parte de la construcción de una imagen pública ocurre en las redes sociales, donde la atención dura apenas unos segundos y la identidad de un dirigente puede quedar resumida en un símbolo, una frase o un video viral.

Para Francisco Castro, experto en comunicación digital y redes sociales, quienes aspiran a competir por un cargo electivo necesitan comprender que la lógica cambió y que ya no alcanza con aparecer únicamente durante una campaña electoral.

Castro sostiene que, más allá de las diferencias ideológicas, Javier Milei entendió antes que muchos cómo construir una marca política reconocible. "Hay varias cosas que hizo Javier Milei en redes sociales que, independientemente de la posición política de cada uno, fueron muy inteligentes desde el punto de vista de la comunicación", explicó.

Entre ellas mencionó la utilización de símbolos fácilmente identificables, como el león, la motosierra y frases que rápidamente quedaron asociadas a su figura, como "¡Viva la libertad, carajo!".

"Hoy un político necesita tener una identidad muy marcada. Que cuando alguien vea un símbolo o escuche una frase sepa inmediatamente de quién está hablando. Tiene que convertirse en 'el que representa tal idea' o 'el que hace determinada cosa'. Ese diferencial es el que construye una marca", afirmó.

Para Francisco Castro, experto en comunicación digital y redes sociales, quienes aspiran a competir por un cargo electivo necesitan comprender que la lógica cambió y que ya no alcanza con aparecer únicamente durante una campaña electoral.

No alcanza con un spot de campaña

El especialista remarcó que uno de los mayores errores que todavía cometen muchos dirigentes es seguir pensando la comunicación con la lógica de hace una década. "Antes un candidato recorría barrios durante días para grabar un spot de un minuto y medio y todo el resto del material terminaba descartándose", señaló.

Hoy, en cambio, considera que cada actividad puede convertirse en contenido. Las recorridas, las reuniones, las conversaciones con vecinos y hasta el detrás de escena forman parte de una narrativa que acerca a los políticos a la ciudadanía.

Incluso propone separar la comunicación institucional de la más espontánea. "Se pueden crear cuentas secundarias, como hacen muchos creadores de contenido, donde se publique el material más cotidiano, mientras la cuenta principal mantiene un perfil institucional", explicó.

"Hoy un político necesita tener una identidad muy marcada. Que cuando alguien vea un símbolo o escuche una frase sepa inmediatamente de quién está hablando", explicó el especialista a Mejor Informado.

Según Castro, todavía sorprende que muy pocos dirigentes hayan desarrollado un canal de YouTube sólido con ese formato más cercano.

Otro ejemplo que destacó fue el de Horacio Rodríguez Larreta. Aunque actualmente no ocupa un cargo público, continúa teniendo presencia en redes gracias a un estilo diferente de comunicación. "Se suma a tendencias, hace humor y genera situaciones que la gente recuerda", indicó.

Para Castro, ese tipo de estrategias permiten que un dirigente sea rápidamente identificado. "Puede gustar o no, pero logró instalar una identidad. Hoy aparecen esos rótulos como 'el pelado de TikTok' o 'el que hace tal cosa'. Cualquier político necesita construir algo así para diferenciarse", sostuvo.

El especialista también habló sobre uno de los mayores desafíos para quienes están expuestos públicamente: convivir con los comentarios de las redes sociales. "Hay que encontrar un equilibrio. Si no dejás que una crítica negativa te afecte demasiado, tampoco deberías depender de los elogios", afirmó.

Cómo enfrentar las críticas en redes

El especialista también habló sobre uno de los mayores desafíos para quienes están expuestos públicamente: convivir con los comentarios de las redes sociales. "Hay que encontrar un equilibrio. Si no dejás que una crítica negativa te afecte demasiado, tampoco deberías depender de los elogios", afirmó.

A su entender, las plataformas digitales suelen amplificar tanto las opiniones positivas como las negativas. "Lo importante es escuchar cuando corresponde, aprender y seguir adelante sin que los comentarios definan tu trabajo", señaló.

Aunque reconoce que hoy el consumo masivo pasa por formatos breves como Reels o TikTok, Castro cree que YouTube sigue teniendo un enorme valor estratégico. "La atención es cada vez más difícil de sostener, por eso los videos largos tienen que captar el interés desde el primer minuto", explicó.

Sin embargo, considera que una reproducción en YouTube vale mucho más que miles de visualizaciones rápidas en otras plataformas.

"Siempre digo que mil reproducciones en YouTube pueden tener más valor que decenas de miles en videos cortos, porque quien permanece veinte o treinta minutos viendo una entrevista genera una conexión mucho más profunda con ese creador", concluyó.

La entrevista a Francisco Castro: