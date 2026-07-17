Los fanáticos que buscan una experiencia exclusiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tienen una opción diferente a los vuelos comerciales. La empresa Oliver Jets lanzó un paquete VIP que incluye vuelo en avión ejecutivo, traslados y entrada al partido, por un valor de US$ 35.000 por persona.

Este servicio está pensado para quienes quieran asistir al encuentro que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, donde la Selección argentina buscará obtener un nuevo título mundial frente a España.

Según la información suministrada por Oliver Jets, el paquete contempla el traslado ida y vuelta en un Bombardier Global 5000, un avión ejecutivo de largo alcance reconocido por su autonomía y lujo en cabina, ideal para viajes intercontinentales tanto corporativos como privados. Además, incluye los traslados terrestres en destino y la entrada para la final.

Vuelos VIP a Nueva York para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Cómo será el itinerario de los vuelos VIP

El itinerario indica que el vuelo de ida partirá el sábado 18 de julio a las 18:00 desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando (FDO), llegando a las 04:49 del domingo al Aeropuerto de Teterboro (TEB), en Nueva Jersey, uno de los principales aeropuertos ejecutivos del área metropolitana de Nueva York.

El regreso está programado para el lunes 20 de julio con salida a las 21:00 desde Teterboro y llegada a las 09:49 del martes a San Fernando.

Oliver Jets aclaró que el precio y las condiciones se mantienen hasta las 00:00 del viernes 17 de julio, debido a la alta demanda y el constante aumento del valor de las entradas. También advirtió que luego de esa fecha podrían cambiar las tarifas y no garantizan disponibilidad para reservas posteriores.

Este lanzamiento se da en un contexto de gran expectativa tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales, que catapulta a la 'Scaloneta' a la final contra España. Mientras la mayoría de los hinchas opta por vuelos comerciales o servicios especiales de Aerolíneas Argentinas, esta propuesta apunta al público premium que busca comodidad y exclusividad para acompañar a Lionel Scaloni y su equipo en el partido más esperado del torneo.