Ozuna, una de las figuras más influyentes de la música urbana latina, confirmó su regreso a Buenos Aires con una presentación el próximo 8 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su gira internacional Una Aventura World Tour.

Esta gira, que recorrerá Europa y Latinoamérica durante el año 2026, está inspirada en su reciente lanzamiento "Una Aventura" y representa mucho más que un simple concierto. Se trata de una celebración de su trayectoria musical junto a millones de seguidores en todo el mundo, repasando los temas que consagraron su carrera.

Los éxitos de Ozuna repiquetean en las cabezas de todos los argentinos

El público argentino podrá disfrutar en vivo de éxitos que han marcado la trayectoria de Ozuna, entre ellos "Dile que tú me quieres", "Se Preparó", "Baila Baila Baila" y "Hey Mor". Además, el show incluirá canciones actuales, creando un espectáculo pensado para honrar la historia que el artista continúa construyendo con sus fans.

Con más de una década dominando las listas internacionales, Ozuna acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y ha sido reconocido con premios como los Billboard Latin Music Awards y Latin American Music Awards, además de múltiples nominaciones a los Latin Grammy, consolidándose como un referente global de la música latina.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en www.movistararena.com.ar. La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia comenzará el 2 de julio a las 16 horas, mientras que la venta general iniciará el 3 de julio a la misma hora. Además, los compradores podrán acceder a un beneficio especial de 6 cuotas sin interés usando Tarjetas de Crédito del Banco Galicia.

Ozuna regresa a Buenos Aires con su gira Una Aventura World Tour en septiembre 2026

Este regreso a Buenos Aires es uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos argentinos, quienes podrán vivir un espectáculo con una puesta en escena renovada y producción internacional, donde se repasarán todas las etapas de la carrera de Ozuna.

La gira Una Aventura World Tour promete convertirse en una de las noches más destacadas de la música latina en 2026, atendiendo la gran demanda de una de las comunidades de seguidores más fieles de la región.