La final de la Copa del Mundo en X desencadenó un inesperado enfrentamiento entre Gustavo Méndez y Wanda Nara que trascendió lo deportivo para convertirse en un escándalo mediático.

Todo comenzó cuando Méndez insinuó sin mencionarla directamente que Wanda Nara había sido 'mufa' por asistir al partido decisivo, comentario que la mediática no dejó pasar y respondió con dureza.

Wanda Nara calificó a Méndez de 'bobo' y lo acusó de ser siempre 'violento' y hostigador con ella. Pero lo más impactante fue la grave denuncia que lanzó: "Ojalá que empiece a hablar de las investigaciones que tiene. Las cuentas que maneja y la causa de pedofilia". Esta acusación, sin presentar pruebas, generó conmoción y controversia.

Acusaciones sin pruebas que generaron revuelo tanto en redes como impacto mediático

Gustavo Méndez llora tras grave acusación de Wanda Nara y anuncia batalla legal

Ante esta situación, Méndez se mantuvo inicialmente en silencio en redes sociales para preparar su respuesta en el programa "La mañana con Moria". Allí relató que, mientras se difundían esas acusaciones, los hijos de Wanda Nara estaban siendo víctimas de un robo en Milán, lo que evidenció para él la prioridad que ella le daba a la disputa pública.

Con la voz quebrada, el periodista afirmó: "Fui haciendo captura de pantalla de todos los que me acusan falsamente, que son fanáticos de Wanda Nara, van a ser denunciados. Todos. Empezando por ella".

Méndez negó tener cualquier causa relacionada con las graves imputaciones y se mostró firme en su intención de enfrentar judicialmente la situación: "Mi mamá mira esto y se pone mal... voy a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo captura de todos los que se hicieron eco de eso... voy a demandarlos uno por uno, empezando por Wanda Nara".

Además, expresó su dolor por la acusación: "Yo me gané todo solo. Mi familia es mi límite... me acusaste de algo atroz sin pruebas y encima es mentira. Lastimás a mi familia, me tirás el hate que tenés... es muy grave lo que hiciste, muy. Me acusaste de algo que jamás hice. Aberrante".

El conflicto continúa abierto y se espera que en los próximos días se desarrollen las acciones legales anunciadas por Gustavo Méndez en respuesta a las acusaciones de Wanda Nara.