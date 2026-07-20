Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Milán mientras sus hijos y su madre, Nora Colosimo, se encontraban dentro de la propiedad. La empresaria estaba trabajando en Estados Unidos durante la final del Mundial 2026 cuando recibió el aviso que la obligó a retirarse antes del estadio.

La conductora explicó la situación mediante sus historias de Instagram y precisó cuántas personas habrían participado del hecho. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, contó Wanda Nara. Luego reveló cómo se enteró de lo ocurrido: “Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”.

La principal preocupación estuvo puesta en los chicos, quienes resultaron ilesos pese a encontrarse en la vivienda durante el ingreso de los delincuentes. “Mis hijos están bien a pesar del gran susto”, aclaró inmediatamente. Más tarde volvió a llevar tranquilidad: “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”.

A la distancia, Wanda Nara también destacó cómo reaccionaron los menores ante una situación de semejante tensión. “Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”, expresó. Nora Colosimo fue quien permaneció junto a ellos y los contuvo, un gesto que su hija reconoció públicamente: “Un especial gracias a mi mamá que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros”.

La urgencia llevó a la empresaria y a Maxi López a organizar su regreso desde Estados Unidos. “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi (López) y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, comunicó. De esta manera, confirmó que entre los objetos robados había documentación importante.

El temor que dejó el episodio no desaparecerá inmediatamente, por lo que la familia contará con protección durante un tiempo. Mientras la policía permanece en la vivienda, la investigación se apoyará en el registro del sistema instalado en la propiedad. “Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento, espero que pronto los encuentren”, manifestó con la expectativa de que las imágenes permitan identificar a los responsables.

Aunque deberá volver a Milán para acompañar a sus hijos y reemplazar los papeles sustraídos, la conductora dejó claro cuál es su prioridad después del robo. “Lo material se recupera”, afirmó. El mayor impacto quedó en el miedo de los chicos, motivo por el cual decidió reforzar la seguridad y regresar cuanto antes junto a Maxi López.