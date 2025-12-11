En las últimas horas, el tenso enfrentamiento entre L-Gante y Gustavo Méndez continúa generando repercusiones, y esta vez fue Moria Casán quien decidió desmenuzar el episodio desde su programa La mañana con Moria. La diva no solo repasó lo ocurrido, sino que también expuso lo que, según ella, fue el verdadero detonante del enojo del cantante.

Como suele hacer, Moria Casán abrió el tema con una dosis de humor, repasando los memes que surgieron tras el momento viral. “Los memes son maravillosos. Miren la cara de Gustavo Méndez... Qué gracioso”, comentó entre risas, destacando el impacto que la escena tuvo en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

Sin embargo, la conductora no se limitó al costado divertido del asunto. Con la mirada crítica que la caracteriza, analizó paso a paso el comportamiento de L-Gante, quien estalló al aire luego de que el panelista diera información sobre Maxi el Brother, su exrepresentante, a quien el músico acusa de estafa.

Para Moria Casán, la clave del enojo estuvo en una frase muy puntual de Maxi el Brother, donde aseguró que siempre cobró el 30% del trabajo del artista y que, cuando lo tomó, “el 30% de nada empezó a ser de mucho”. Según la diva, ese comentario habría sido lo que hirió profundamente al cantante.

“Creo que lo que más le molestó a L-Gante fue ese ‘nada’. Lo devaluó. Lo ninguneó. Ese ‘nada’ lo humilló”, expresó Moria Casán, marcando un punto sensible en la historia profesional del músico, quien viene transitando una relación conflictiva con su exmánager.

Al analizar el momento en el que L-Gante encaró duramente a Gustavo Méndez, la conductora fue tajante. Dijo que vio en el músico un nivel de tensión inédita: “Yo pensé que te calzaba una piña o que te iba a hacer algo en la carita. Es la primera vez que lo veo sacado”, sentenció, dejando en claro que el ambiente en el estudio se volvió por instantes realmente incómodo.

La situación, que ya daba de qué hablar, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Moria Casán, quien no dudó en poner palabras a lo que muchos vieron desde sus casas: un cruce filoso, inesperado y cargado de emociones que promete seguir sumando repercusiones.

Mientras L-Gante, Gustavo Méndez y Maxi el Brother continúan en el centro de la escena, las redes y los programas de espectáculos no dejan de analizar un episodio que expuso tensiones profundas y dejó a la vista un malestar que, a juzgar por lo dicho por Moria, está lejos de resolverse.