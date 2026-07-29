Sebastián Estevanez, conocido por su trayectoria como galán en numerosas telenovelas argentinas, ha dado un giro radical a su vida profesional. Desde hace varios años, el actor decidió abandonar su carrera artística para incursionar en el sector inmobiliario y la construcción.

En una reciente entrevista con Matías Martin para Urbana Play, Estevanez explicó que aunque su pasión por la actuación permanece intacta, ha optado por un cambio de rumbo. "Dejé la actuación y ahora se estuvo hablando de volver con Dulce Amor en formato serie, y me encantó la idea", confesó. Sin embargo, aclaró: "Me tenté, pero estoy más dedicado a la construcción. No soy obrero pero me encantaría serlo".

Sebastián Estevanez abandona la actuación y apuesta por la construcción y asesoramiento inmobiliario

El cambio de rubro de actor a constructor

El actor detalló su involucramiento en el rubro: "Estoy empezando a construir, tenés que rodearte de un buen equipo: arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas y albañiles... Hay que involucrarse, se puede". Además, señaló que ha brindado asesoramiento a figuras públicas como Marley, a quien ayudó a conformar su equipo de trabajo para la construcción de su vivienda. "Es una especie de producción general lo que hago", explicó.

Estevanez admitió extrañar la actuación, pero reconoció la dificultad de compaginar ambas actividades por el tiempo que demanda la construcción: "Siempre soñé con construir. La actuación la extraño muchísimo, pero sería difícil hacer las dos cosas, te consume mucho tiempo el tema de la construcción".

Sobre la motivación detrás de este cambio, el actor comentó: "En los últimos años que venía laburando, sentía que necesitaba estar más tiempo con mi mujer y mis hijos. Mi papá me bancó porque es un poco normal en la familia cambiar de rumbo y estar preparado para lo que pinte, siempre fui variando de laburos".