La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Santiago Ríos, actor, director, dramaturgo y docente teatral, a los 71 años. Con una extensa trayectoria en los escenarios, el cine y la televisión, dejó una marca en algunas de las producciones más reconocidas de las últimas décadas.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos estaba afiliado a la entidad desde 1995 y se había formado con destacados maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su carrera como intérprete, desarrolló una importante labor como docente, formando a nuevas generaciones de actores.

En televisión integró el elenco de numerosas ficciones que alcanzaron gran popularidad, entre ellas Los simuladores, Casados con hijos, Tumberos, Son amores, Los Roldán, La niñera, Patito Feo, Casi ángeles, Graduados, 100 días para enamorarse, ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza y, recientemente, El mejor infarto de mi vida.

El teatro fue otro de los pilares de su carrera. Participó en producciones oficiales, comerciales e independientes bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo, José María Muscari y otros destacados directores. Entre las obras que integró figuran Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Sinvergüenzas, Marat-Sade, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, consolidando una trayectoria de varias décadas sobre los escenarios.

En la pantalla grande también participó de películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, Lucky Luke, La furia, Corazón iluminado y El abismo... todavía estamos.

Al comunicar la noticia, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y destacó el legado artístico de un intérprete que desarrolló una amplia carrera en el teatro, el cine y la televisión argentina.