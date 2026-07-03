La actriz Maia Reficco confirmó por primera vez que mantiene una relación amorosa con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, en medio de una serie de entrevistas donde no ocultó su emoción al verlo competir en la máxima categoría del automovilismo.

Actualmente promocionando la próxima llegada a plataformas de streaming de su película "The Last Sunrise", Maia también respondió con entusiasmo a las preguntas sobre su vínculo sentimental, que se perfila como uno de los romances más comentados del año.

La joven actriz no paró de elogiar a Franco Colapinto

Con una sonrisa cálida y evidente felicidad, la joven actriz expresó: “Para mí es como ver a alguien hacer lo que ama, es la cosa más especial del mundo. Siento eso en todos los aspectos. Es como ver a mi hermano cantar, es lo más especial del mundo. O ver a Messi jugar como aficionado”.

Continuó con emoción: “Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, es todo lo que puedo pedir: que él sea feliz, que haga lo que ama y que llegue a hacerlo”. Maia no ocultó su orgullo y cariño, haciendo imaginarla acompañando a Colapinto desde las áreas VIP en las competencias.

Sobre cómo vive la experiencia de verlo correr, afirmó con sencillez: “A partir de ahí, no tengo más voz ni voto. No me pongo nerviosa ni nada porque él está haciendo lo que ama”.

Maia Reficco oficializa su relación con Franco Colapinto y habla de su emoción al verlo correr en la Fórmula 1

La actriz oficializó su relación con el piloto publicando en sus historias de Instagram una foto íntima donde se ve su rostro apoyado en la mano de Colapinto, acompañada solo por su arroba y algunos emojis, mostrando la complicidad y el cariño de la pareja en redes sociales.

Antes de hacer público el romance, Maia y Franco se presentaron como pareja en una cena privada junto a familiares y amigos en la Estancia Vigil, ubicada en Cardales, donde compartieron vinos y comida regional gourmet.