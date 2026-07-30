Manolo Solo, destacado actor español conocido por su trabajo en películas como “El laberinto del fauno” y “Tarde para la ira”, murió a los 62 años, confirmó la Academia de Cine de España. Su fallecimiento marca la pérdida de una figura fundamental en el cine nacional.

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, desde la tarde del jueves hasta el mediodía del viernes, donde familiares, amigos y colegas podrán despedir al actor.

Nacido en Algeciras (Cádiz) en 1964, Manolo Solo tuvo una carrera diversa y prolífica. Además de su papel en “El laberinto del fauno” (2006), dirigido por Guillermo del Toro, participó en filmes como “Biutiful” (2010), de Alejandro González Iñárritu, y “El buen patrón” (2021), junto a Javier Bardem. Su trabajo abarcó también el teatro y la televisión, consolidando su versatilidad artística.

Desde sus inicios y gustos por la docencia, música y doblaje

Formado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, Solo nunca ejerció como docente. En su juventud aspiró a ser músico y fue integrante de bandas como Los Relicarios y Los Kevin Bacons. También se especializó en doblaje, prestando su voz a personajes de series populares como “Dragon Ball Z” y “Rex, un policía diferente”.

Murió Manolo Solo a los 62 años, actor clave de “El laberinto del fauno” y ganador de un Goya

Su debut cinematográfico se produjo en 1986 con “El vivo retrato”. A lo largo de su carrera colaboró con renombrados directores como Alberto Rodríguez, Fernando León, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia y Alejandro Amenábar, entre otros.

En 2017, recibió el Goya al mejor actor de reparto por “Tarde para la ira”, ópera prima de Raúl Arévalo. Además, fue nominado en 2024 como mejor actor protagonista por “Una quinta portuguesa” y anteriormente por su trabajo en “B, la película” y “Cerrar los ojos”. En 2026 volvió a ser reconocido con una nominación por “Una quinta portuguesa”.

Uno de sus últimos papeles fue el del general Manuel Gutiérrez Mellado en la serie “Anatomía de un instante” (2025), que relata el fallido golpe de estado en España en 1981.

Manolo Solo también obtuvo premios como el Feroz a mejor actor de reparto y el Premio de la Unión de Actores en tres ocasiones. Recibió el Premio Luz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en 2018 por su trayectoria y fue nominado dos veces al Premio Platino por su participación en “30 monedas” y “El buen patrón”.

El director Santiago Segura expresó su pesar en la red social X tras conocer la noticia: “un gran actor (además de un gran tipo)”. Su muerte representa un duro golpe para la industria cinematográfica española, que pierde a una de sus figuras más queridas y respetadas.