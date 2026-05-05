La vida dentro de Gran Hermano quedó atravesada por una noticia dolorosa para Manuel Iberó. El participante debió romper el aislamiento del reality para enterarse del fallecimiento de Ámbar, la perra de su familia, una presencia muy importante en su mundo afectivo.

El dato empezó a circular después de que se conociera que la producción habría intervenido para comunicarle lo ocurrido. Sin embargo, todavía no quedó claro si la información llegó por una vía formal del programa o si antes hubo algún grito desde afuera, una situación que suele alterar la dinámica de encierro cuando se filtran datos del exterior.

La versión que más fuerza tomó indica que Manuel Iberó habría sido llamado al confesionario para recibir la noticia lejos del resto de sus compañeros. Un video difundido en X instaló esa posibilidad con una frase que rápidamente generó impacto entre los seguidores del reality: "Ya le avisaron a Manu que falleció su perrita, que feo lpm".

El golpe emocional se volvió todavía más fuerte por el contexto en el que se encuentra el participante. Dentro de la casa, sin contacto cotidiano con su familia y sin acceso libre a lo que ocurre afuera, cualquier noticia personal adquiere otra dimensión. En este caso, además, se trataba de un vínculo construido durante años.

Desde las redes de su entorno, la despedida de Ámbar terminó de mostrar el lugar que ocupaba en la vida familiar. Junto a una imagen de la golden retriever cuando era bebé, compartieron un mensaje cargado de dolor: "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa".

Aunque el programa no dio mayores precisiones sobre el procedimiento, el caso volvió a abrir una situación delicada dentro del formato. Gran Hermano suele sostener reglas estrictas de aislamiento, pero hay momentos personales que obligan a revisar esa distancia entre el juego y la vida real. La muerte de un ser querido entra en ese territorio sensible.

Para Manuel Iberó, la noticia llegó en plena convivencia y sin la contención directa de su casa. En las redes, varias fotos previas junto a Ámbar ayudaron a dimensionar el vínculo que tenían, mientras el afuera acompañó una pérdida que también se coló, de manera inevitable, en el encierro más visto.