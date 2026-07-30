El conflicto mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo episodio cargado de tensión y declaraciones polémicas. En las últimas horas, se difundió un audio en el programa La mañana con Moria en el que Wanda Nara analiza la relación entre Icardi y la actriz con duras palabras.

La empresaria aseguró que la China Suárez podría terminar siendo una “víctima” en su vínculo con el futbolista. Según Wanda, la actriz está adoptando una postura sumisa, muy distinta a la independencia que tenía antes: “Yo creo que en un par de años va a ser víctima. Es una persona que vemos que le está haciendo prácticamente lo mismo que pasaba conmigo: no trabajar, no habla, no tiene ni voz ni voto, va atrás de él. Es raro que una persona tan independiente, tan liberal, pase a ser prácticamente la sombra de otra, bajando la cabeza, no contestando absolutamente nada”.

Wanda Nara calificó de ‘sumisa’ a la China Suárez y Moria Casán respondió con dureza

Moria Casán también salió al cruce con una respuesta imperdible

Frente a estas afirmaciones, Moria Casán no tardó en salir al cruce y cuestionó la interpretación de Wanda. La conductora señaló: “La señora Wanda Nara está deseándoles a esta pareja larga vida, porque dentro de un par de años va a estar sumisa, o sea que está consciente por lo menos de que están juntos”.

Casán destacó que la China Suárez y Mauro Icardi mantienen un perfil bajo y distante con la prensa, lo que contradice la idea de sumisión: “Trata de ponerla a ella en un papel de sumisión, cosa que no creo que sea, porque acá la entrada al país de ellos son onda Marcel Marceau, no hablan, no hablan ni por señas. O sea, han venido a darle cero bola a la prensa, ninguneándolos, devaluándolos, porque ni siquiera dicen ‘hola, buen día, permiso’, nada”.

Además, la actriz y presentadora profundizó en la personalidad de Eugenia Suárez y la dinámica de la pareja, afirmando: “Yo no creo que Eugenia tenga una actitud sumisa en su personalidad”. Aunque reconoció que actualmente el manejo podría estar más en manos de Icardi, añadió que Wanda parece creer en la relación, o bien estaría usando una estrategia para minimizar a la China Suárez: “Puede ser que ahora esté todo manejado por él, que diga ‘déjame eso, es mi cosa’. Pero lo que veo es que Wanda cree en esta pareja, porque si no, no estaría diciendo eso en poco tiempo; o es la estrategia para decir ‘te convertiste en una especie de chonguita para llevarle el bolsito’”.