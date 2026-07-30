El periodista deportivo Gastón Edul habría iniciado un vínculo amoroso con Sabrina Cortéz, conocida por su paso por Gran Hermano en Telefe. Según fuentes cercanas, ambos se ven desde hace tiempo y en las últimas semanas su relación se volvió más estable.

El rumor fue revelado por Pepe Ochoa durante el programa LAM (América), quien aportó detalles sobre esta historia que se extiende en el tiempo. “Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez. Y él la invitó a ella, porque ella está en un momento medio particular. Ella aceptó y se va a verlo. Él es muy famoso, de hecho, está en el mejor momento de su carrera. Y ella es chica reality. Ahora están en otro país”, indicó el periodista, dando pistas sobre el vínculo.

Finalmente, Ochoa confirmó la identidad de los protagonistas: “Los enamorados que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, son Gastón Edul y Sabrina Cortéz”.

Gastón Edul y Sabrina Cortéz: el romance que crece entre el periodista y la ex Gran Hermano en Ibiza

El comunicador recordó que el año pasado ya había contado que ambos se habían empezado a ver con encuentros esporádicos: “Tenían un touch and go, que iban y venían, disfrutaban... No pasó a mayores, pero al parecer esta vez esto es más serio”.

Edul y Cortéz combinan mismo lugar de vacaciones pero no confirman su relación

Por ahora, ni Edul ni Cortéz han confirmado ni desmentido la relación. Mientras ella se muestra en compañía de amigas, él aprovecha para relajarse en la playa.

En paralelo, tras la derrota de Gastón Edul en la Velada del Año 6, la influencer y conductora Nati Jota le dedicó un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales, resaltando el esfuerzo que realizó en la preparación para el combate.

En una historia de Instagram, Nati destacó: “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo“.

Además, reflexionó sobre el resultado y valoró que “no se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”. Para finalizar, le dedicó una muestra afectuosa: “Te quiero”.

Este respaldo fue muy valorado por los seguidores de ambos, quienes destacaron la contención que Nati Jota brindó a Edul tras su participación en uno de los eventos de streaming y boxeo más importantes del mundo hispanohablante.