A un mes del fallecimiento del icónico músico Indio Solari, su familia ha compartido a través de sus redes sociales oficiales fotografías inéditas que capturan momentos de su vida un día antes de su partida. Estas imágenes, tomadas el 4 de junio de 2026 en su residencia de Parque Leloir, muestran al artista caminando con un bastón por el parque de su casa, y rápidamente se volvieron virales.

La esposa del cantante, Virginia Mones Ruiz, y su hijo, Bruno Solari, acompañaron las postales con un mensaje breve pero cargado de emoción: "Te amamos tanto viejito". Este gesto ha generado una ola de afecto y admiración entre quienes siguieron la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante décadas.

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia comparte fotos inéditas y emotivos homenajes

Una de las fotografías ya había sido difundida días antes por Gastón Daus, histórico colaborador y cuidador del Indio Solari. En su emotivo mensaje, Daus expresó el profundo vínculo que compartió con el músico durante más de 20 años: "Hoy escuché: '¡Gavilán!'. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo". También añadió: "Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad. Sigo siendo el Gavilán que va a decir lo que vos querías, pero no podías".

Siempre acostumbrado a eventos masivos

El Indio Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años, dejando un vacío profundo en la música argentina. Su velatorio, realizado en el Microestadio Municipal José María Gatica de Villa Domínico, se extendió por 18 horas consecutivas y reunió a cientos de miles de personas que rindieron homenaje al artista. Durante la ceremonia, el féretro fue cubierto con camisetas, banderas, cartas y pañuelos blancos entregados por organizaciones de derechos humanos, una muestra del fuerte vínculo que mantuvo con su público.

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia comparte fotos inéditas y emotivos homenajes

Tras la autorización judicial, el músico fue trasladado a un cementerio privado para su velatorio final. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo del Indio Solari sigue vigente. Sus canciones, letras y frases continúan siendo compartidas diariamente en redes sociales, manteniendo vivo el legado de uno de los referentes más influyentes del rock nacional.

Su obra no solo se asocia a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino también a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando una carrera que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y seguidores en Argentina y más allá.