Todavía quedaban ecos de la despedida cuando Viru Solari decidió poner en palabras lo que había pasado alrededor del Indio Solari. Después del último adiós multitudinario, Virginia Mones Ruiz publicó un mensaje en nombre propio y de su hijo Bruno, con agradecimientos, dolor y una consigna final para quienes acompañaron al músico hasta el último momento.

La compañera del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota abrió el comunicado con una frase que marcó el tono del video: "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer". El mensaje llegó después de días atravesados por la muerte del artista, ocurrida el 5 de junio de 2026, y por la organización de una despedida que convocó a una multitud.

En ese repaso íntimo, Viru Solari mencionó primero a quienes estuvieron cerca en el tramo más duro. Nombró a Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, "que nos acompañaron el primer espantoso momento", y también destacó a otros pilares de la familia: "JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre. Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo".

El agradecimiento también alcanzó a quienes participaron en la organización del último adiós. Virginia Mones Ruiz nombró a dirigentes políticos que colaboraron durante esas jornadas: "Máximo (Kirchner), Facu (Tignanelli, Joaco (colaborador de Máximo), Wado (De Pedro), a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su personal".

La música, como no podía ser de otra manera, ocupó un lugar central en el mensaje. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, expresó al hablar de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y de Edgardo Andrés Kevorkian, fotógrafo y amigo cercano del Indio Solari, también presente en esa red afectiva que rodeó a la familia.

Hubo, además, una mención especial para quienes sostuvieron la logística silenciosa de esos días. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, dijo Viru Solari, conmovida por el acompañamiento que permitió ordenar una despedida de semejante magnitud.

El tramo más emotivo quedó reservado para los fanáticos. “Y bueno a ustedes, a su querido público, a su amado público que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, sostuvo. Antes de cerrar, pidió honrar al músico cuidando “nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos”.

La despedida terminó con una frase que recuperó el espíritu del Indio Solari y su forma de mirar el mundo: “A la rebeldía no se renuncia, los amamos”. Esa idea dialogó con una vieja definición del propio artista, cuando dijo: "Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo porque las ratas se ríen de nosotros".