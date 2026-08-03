La cantante española Rosalía se convirtió nuevamente en el centro de atención durante su estadía en Argentina, aunque esta vez no por su música sino por un video en el que se la observa con dificultades para interpretar en vivo su éxito “Despechá”.

La grabación, que se difundió rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, muestra varios momentos en los que la artista parece quedarse sin aire y deja de cantar, lo que generó una ola de críticas entre los usuarios que cuestionaron su rendimiento vocal y la falta de continuidad durante uno de los momentos más esperados del show.

Sin tensiones masivas pero una parte del público fue bastante crítico

Este episodio se suma a un clima tenso que Rosalía vivió con parte del público argentino días antes de sus presentaciones. La polémica comenzó tras la difusión de un video en sus redes sociales donde celebraba la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, un contenido que luego eliminó y por el que pidió disculpas, aunque muchos consideraron insuficiente su mensaje.

Como consecuencia, hubo pedidos en redes sociales para cancelar sus conciertos, y la organización del evento en el Movistar Arena estableció un protocolo que prohibió el ingreso con banderas de países y camisetas de clubes o selecciones, una medida que se interpretó como respuesta a la tensión generada.

Además, trascendió que Rosalía decidió mantenerse resguardada en su hotel y suspendió apariciones públicas previas a sus recitales para evitar confrontaciones con el público.

Rosalía enfrenta críticas por versión irregular de “Despechá” en su paso por Argentina

De este modo, el regreso de Rosalía a Argentina quedó marcado por dos focos de controversia: la polémica con el público tras la final del Mundial y las críticas por su interpretación en vivo de “Despechá”, evidenciadas en el video viral que generó debate sobre su desempeño en el escenario.