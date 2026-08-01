A pocas horas de iniciar su serie de conciertos en el Movistar Arena, Rosalía volvió a mostrarse públicamente en Argentina tras varios días de mantener un perfil bajo. La artista española eligió compartir con sus seguidores una noche especial en Buenos Aires, en la antesala de sus presentaciones, luego de la fuerte repercusión que había generado una publicación en redes sociales. La expectativa por los recitales crece mientras la cantante busca enfocarse en la música.

La salida ocurrió durante la noche del viernes, cuando el mal tiempo se hacía sentir en la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de permanecer aislada, Rosalía disfrutó de una cena junto a un grupo de amigos y decidió registrar algunos momentos del encuentro a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver un costado más relajado de su estadía.

El motivo de la reunión fue el cumpleaños de uno de sus acompañantes. El grupo eligió un tradicional bodegón ubicado en el barrio de Chacarita, escenario de una celebración íntima en la que predominó un ambiente distendido. Las imágenes mostraron una larga mesa compartida, platos típicos y una torta preparada especialmente para el homenajeado.

Rosalía está en la Argentina

Entre las publicaciones también apareció el instante en el que el cumpleañero sopló la vela, una escena sencilla que contrastó con la tensión mediática que había acompañado el arribo de la cantante al país. Con estas postales, Rosalía dejó en claro que buscó disfrutar de una noche tranquila antes de enfrentar el desafío de sus conciertos.

El restaurante elegido se caracteriza por ofrecer una propuesta que combina la esencia de los clásicos bodegones porteños con una cocina renovada. Su menú se basa en preparaciones caseras elaboradas con productos frescos y una carta que suele modificarse según los ingredientes disponibles, una fórmula que se convirtió en uno de los atractivos del lugar.

Rosalía está en la Argentina

La reaparición pública de Rosalía llegó después de varios días marcados por la polémica que surgió a raíz de un video compartido en TikTok. Numerosos usuarios argentinos interpretaron ese contenido como una provocación hacia la Selección Argentina, luego de la final del Mundial 2026 frente a España, lo que provocó un intenso debate en redes sociales.

Mientras tanto, el foco vuelve a centrarse en la música. Los cuatro recitales que la artista ofrecerá en el Movistar Arena despertaron una enorme expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan verla nuevamente sobre el escenario tras el revuelo que rodeó su visita al país y que incluso generó especulaciones sobre la continuidad de sus presentaciones.