La visita de Rosalía a Buenos Aires no solo revolucionó a sus fanáticos, sino que también volvió a poner el foco sobre Loli Bahía, la modelo francesa que desde hace meses es señalada como su pareja. Aunque ninguna de las dos confirmó públicamente el vínculo, las apariciones compartidas y las publicaciones en redes sociales alimentan constantemente las versiones sobre un romance que despierta interés en todo el mundo.

Lejos de las declaraciones públicas, Rosalía y Loli Bahía eligieron construir su historia desde la discreción. En lugar de mostrarse juntas o brindar entrevistas sobre su relación, ambas apelan a un lenguaje visual en las redes sociales. Fotografías tomadas en los mismos lugares, paisajes idénticos y publicaciones realizadas con pocas horas de diferencia son algunas de las pistas que sus seguidores analizan para confirmar que continúan compartiendo viajes y momentos personales.

Esta dinámica se volvió una marca registrada de la pareja. Los fanáticos observan con atención cada imagen buscando detalles que demuestren que estuvieron en el mismo restaurante, hotel o destino turístico. Sin necesidad de palabras, las publicaciones generan miles de comentarios y mantienen vivo el interés por una relación que nunca fue oficializada.

¿Es el amor de Rosalía?

Mientras tanto, Loli Bahía continúa consolidando una carrera que trasciende ampliamente su vida sentimental. Nacida como Dolores Bahia Roubille en Francia en 2002, comenzó a destacarse muy joven dentro del mundo de la moda y rápidamente fue convocada por algunas de las agencias más importantes del circuito internacional.

Su crecimiento profesional la llevó a desfilar para firmas de prestigio como Chanel, Saint Laurent, Prada y Louis Vuitton, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes con mayor proyección dentro de las principales semanas de la moda. Gracias a su estilo natural y su presencia en pasarela, logró posicionarse como una de las modelos francesas más prometedoras de su generación.

¿Es el amor de Rosalía?

Más allá de las pasarelas, Loli Bahía también cultiva una fuerte pasión por el arte y la música. Durante su infancia en Lyon, estudió en un conservatorio donde se formó en jazz y aprendió a tocar instrumentos como la batería y el trombón. Además, suele compartir su gusto por la lectura, las librerías y los museos de arte contemporáneo durante sus recorridos por distintas ciudades europeas.

Su estilo personal también se convirtió en una referencia para miles de seguidores. Las prendas oversize, los colores neutros y una estética minimalista forman parte de una identidad que combina comodidad con elegancia, diferenciándose de los estereotipos tradicionales del universo fashion. Mientras acompaña a Rosalía en su paso por Buenos Aires, Loli Bahía continúa afianzando una carrera internacional que la posiciona como mucho más que la mujer que aparece a su lado.