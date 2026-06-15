El arranque del Mundial 2026 no solo trae emociones dentro de la cancha, sino también sorpresas fuera de ella. En ese contexto, Marcelo Gallardo dejó de lado por un momento el banco de suplentes para vivir una experiencia completamente distinta: su estreno como analista de televisión en ESPN. El ex entrenador de River se sumó al programa "La casa del Kun" y rápidamente captó la atención de los televidentes.

El ciclo, conducido por Sergio "Kun" Agüero, reúne a grandes figuras del fútbol y del periodismo deportivo. Allí, Marcelo Gallardo compartió mesa con Sebastián "Pollo" Vignolo, además de exfutbolistas de renombre como Oscar Ruggeri y Carlos Tevez, en un formato relajado pero cargado de análisis futbolístico.

La presencia del histórico DT en la pantalla forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 que ESPN realiza desde Estados Unidos. El canal apostó por sumar voces con experiencia de alto nivel y el ex técnico de River aparece como una de las incorporaciones más resonantes de la señal deportiva.

Durante el programa también participó Radamel Falcao García, otro nombre con fuerte vínculo con River. Entre anécdotas y debates sobre el certamen, la aparición del colombiano y de Marcelo Gallardo despertó la nostalgia de los hinchas millonarios, que recordaron épocas gloriosas compartidas.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegó cuando el "Muñeco" explicó qué siente un futbolista antes de disputar su primer partido en una Copa del Mundo. Con conocimiento de vestuario y experiencia internacional, ofreció una mirada íntima sobre la presión que viven los jugadores.

"Están los nervios a flor de piel. Cada uno vive su emoción muy intensamente. Es hasta que la pelota empiece a rodar. Ahí te olvidás de todo. Pero hasta que llegue el momento, estás con esas mariposas en el estómago", expresó Marcelo Gallardo, dejando una de las frases más comentadas del programa.

Marcelo Gallardo habló antes del debut argentino

Las palabras del ex entrenador fueron celebradas por sus compañeros de panel, quienes valoraron la sensibilidad y profundidad de su análisis. Su visión fue más allá de lo táctico y puso el foco en el costado humano del deporte, algo que suele quedar oculto detrás de los resultados.

Con este debut televisivo, Marcelo Gallardo demostró que también puede brillar frente a las cámaras. Mientras el fútbol mundial concentra la atención en el Mundial 2026, el entrenador abrió una nueva puerta en su carrera y dejó en claro que, incluso para los más experimentados, los grandes desafíos siempre vienen acompañados de emociones intensas.