La ausencia de Darío Barassi en Ahora Caigo encendió las alarmas entre los seguidores del programa de El Trece, que rápidamente comenzaron a preguntarse qué estaba pasando con el conductor. La situación no responde a un conflicto contractual ni a una decisión del canal, sino a un problema de salud que lo obligó a frenar su rutina laboral.

Todo ocurrió en marzo, cuando Darío Barassi debió ser internado para someterse a un procedimiento médico específico. Según trascendió, el conductor sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar que derivó en intensos dolores y complicaciones para moverse con normalidad, lo que encendió la preocupación en su entorno.

A raíz de ese cuadro, los médicos decidieron realizarle un bloqueo en el nervio ciático, una intervención destinada a calmar el dolor y permitirle recuperar su movilidad. Esta situación lo obligó a ausentarse de varias grabaciones del exitoso ciclo, que venía manteniendo buenos niveles de audiencia.

Mientras tanto, desde la producción de Ahora Caigo tuvieron que tomar una decisión rápida para no frenar el ritmo del programa. Fue allí donde apareció el nombre de Agustín "Soy Rada" Aristarán, quien asumió el desafío de ponerse al frente del formato durante la ausencia del conductor titular.

El propio Agustín "Soy Rada" Aristarán confirmó la noticia en su programa Otro día perdido, donde contó con humor: "Barassi tuvo unas cositas y lo voy a reemplazar". Fiel a su estilo, también sumó una cuota de ironía al asegurar: "Ya estuve preparando el 'raro'", en referencia a una de las frases más características de Darío Barassi.

La elección de Soy Rada no fue casual. El artista cuenta con experiencia en conducción y un perfil humorístico que encaja con el tono del programa. Su estilo descontracturado y su rapidez para improvisar lo convierten en una apuesta segura para sostener el espíritu del ciclo.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuándo saldrán al aire los episodios conducidos por Agustín "Soy Rada" Aristarán, lo que genera aún más expectativa entre los fanáticos del formato. Tampoco se sabe con precisión cuánto tiempo estará fuera Darío Barassi.

Lo cierto es que, aunque se trata de una ausencia temporal, el reemplazo ya genera repercusión. Mientras Darío Barassi se enfoca en su recuperación, Ahora Caigo apuesta a mantener su esencia con una figura que promete darle su impronta sin perder la identidad del programa.