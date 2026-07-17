Darío Barassi contó con humor que su esposa, Lucía Gómez Centurión, siente una especial atracción por Nicolás Otamendi. La confesión surgió al aire de Ahora Caigo y terminó en un divertido intercambio cuando el conductor intentó encontrar algún parecido físico entre él y el defensor de la Selección Argentina.

La situación se presentó durante la introducción de uno de los concursantes del programa de El Trece. Antes de comenzar a responder las preguntas, el hombre explicó que reside en General Pacheco y aportó un dato relacionado con el campeón del mundo: “Vivo a dos cuadras del actual campeón del mundo, Nicolás Otamendi”.

La mención del futbolista fue suficiente para que Darío Barassiinterrumpiera la presentación y ventilara la preferencia de su mujer. “Mi mujer está enamorada de Otamendi, chicos”, reconoció frente a todos los presentes en el estudio. Lejos de mostrarse incómodo por esa admiración, utilizó la revelación como punto de partida para bromear sobre su propia apariencia.

El conductor quiso saber entonces si existía alguna característica que pudiera acercarlo al jugador de la Selección Argentina. “A mí me hace sentir que me parezco un poco, ¿me parezco a Otamendi yo?”, consultó con la expectativa de recibir una respuesta favorable. Sin embargo, el participante observó detenidamente su físico y encontró una diferencia que decidió señalar sin demasiados rodeos.

"Excepto por él (señaló su panza). Pero te queda bien esa carita linda que tenés", contestó el concursante. La frase combinó una observación sobre la contextura de Barassi con un elogio que no alcanzó para evitar un instante de silencio. El presentador permaneció mirándolo fijamente mientras procesaba la particular devolución que acababa de escuchar.

Fiel a su estilo, el actor convirtió el comentario en un nuevo remate y expuso la contradicción de la respuesta: "En menos de dos segundos me dijo obeso y carita linda". Su reacción descomprimió el momento y permitió que la secuencia continuara dentro del tono humorístico habitual del ciclo.

Tras ese cruce, el juego siguió con las preguntas previstas, pero la presentación dejó dos inesperadas confesiones. Por un lado, quedó revelada la admiración de Lucía Gómez Centurión por Otamendi; por el otro, Barassi demostró que está dispuesto a aferrarse a cualquier supuesto parecido con el defensor, aun cuando el análisis de su invitado terminara destacando más las diferencias.