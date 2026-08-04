La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgó al actor Nico Vázquez el título de Personalidad Destacada de la Cultura, en reconocimiento a su extensa y exitosa carrera de más de tres décadas en la televisión y el teatro comercial.

El acto de distinción tuvo lugar el lunes en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y contó con la participación de destacados artistas y personalidades del espectáculo, entre ellos Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Benjamín Rojas, Benjamín Amadeo, Mercedes Oviedo, Belu Lucius y la novia del actor, Dai Fernández.

El diputado Sebastián Nagata fue el impulsor de esta distinción y destacó que el principal indicador del éxito de Vázquez es el apoyo constante y fiel de su público. Al iniciar el evento, Nagata afirmó: “Es un momento muy grato hacer esta distinción, tan merecida para alguien que viene trabajando y remando hace treinta años en una carrera tan espectacular. El mejor indicador de lo que es la carrera de Nico es que la gente lo elige”.

Un Nico Vázquez emocionado y agradecido por el reconocimiento

Emocionado, Nico Vázquez compartió su agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, donde expresó: "Demasiado emocionado para seguir escribiendo sobre lo que viví hoy. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Se me vinieron los 30 años de carrera encima. Mucha emoción. Las imágenes hablan por sí solas".

Nico Vázquez fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

En su mensaje, el actor también valoró el apoyo de sus seres queridos: "Poder compartir este momento con mi familia, mis amigos y las personas que más amo lo hace todavía más especial. Me siento muy querido y me hacen muy feliz. Ese es mi mayor éxito. Soy un bendecido".

Además, resaltó el vínculo con su público y cerró con un emotivo mensaje: "Hoy solo quiero disfrutar el aquí y ahora y agradecer. Y aprovecho de corazón, agradecer al público que me acompaña con tanto amor y fidelidad en cada paso que doy. Gracias de corazón! ❤️"

Entre los mensajes de felicitación, se destacó el de su pareja Dai Fernández, quien escribió: "Felices y bendecidos los que tenemos la suerte de conocerte y compartir este presente y esta felicidad inmensa con vos. Lo mereces todo! Te admiro, te abrazo y celebro tu alegría en este día tan especial❤️ Te amo".