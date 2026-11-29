George Harrison murió el 29 de noviembre de 2001, a los 58 años, después de luchar contra un cáncer de pulmón que se había extendido al cerebro. A 25 años de su partida física, la música del ex The Beatles sigue atravesando generaciones, pero también sobreviven algunas de sus respuestas más memorables. Una de ellas quedó registrada en una entrevista con César Mascetti, el histórico periodista de Canal 13, durante una visita a Brasil en 1979.

La entrevista tuvo un momento especialmente revelador cuando Mascetti le preguntó si existía alguna posibilidad de que The Beatles volvieran a reunirse. Sin rodeos, Harrison no dejó entrever posibilidad. Y eligió una metáfora familiar para explicar por qué los cuatro músicos de Liverpool ya habían tomado caminos separados.

Es como cuando uno vive con su madre y su padre y, cuando se hace adulto, se va y vive su propia vida. Uno no vuelve a vivir con su madre y su padre", respondió Harrison.

No se trataba de una declaración impulsiva ni de una respuesta evasiva. El "Beatle callado" -tal era su apodo- parecía tener asumido que la experiencia de The Beatles había terminado y que intentar reconstruirla carecía de sentido. Pero en ese momento, muchos fanáticos lamentaron su postura por un hecho en particular: John Lennon aún estaba vivo. El músico sería asesinado por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980, frente a los departamentos Dakota, en Nueva York. Harrison, sin embargo, ya consideraba que la historia de los cuatro juntos pertenecía definitivamente al pasado.

El encuentro de George Harrison con César Mascetti en Brasil

El reportaje tuvo como escenario una playa brasileña y fue posible gracias a Emerson Fittipaldi, el bicampeón mundial de Fórmula 1 y amigo de Harrison. El piloto ofició de nexo y también de traductor durante la charla con Mascetti.

Harrison tenía 35 años y estaba disfrutando de su estadía en Brasil. La entrevista comenzó con una pregunta sobre su experiencia en el país, siguió con el automovilismo y pasó por cuestiones musicales antes de llegar al fenómeno que había cambiado para siempre la historia de la música popular.

Mascetti también quiso saber si los sonidos de los motores de Fórmula 1 podían servirle de inspiración para componer. La respuesta fue afirmativa: George tenía una canción nueva, llamada Faster, vinculada con el mundo de las carreras y con la fascinación que sentía por esa categoría.

Hubo tiempo incluso para una pregunta sobre el tango. Harrison reconoció que le parecía bien, aunque aclaró que no sabía bailarlo. El intercambio tuvo un tono distendido, con Fittipaldi como intermediario, muy distinto de las entrevistas formales a las que solían someterlo por su condición de exintegrante de The Beatles.

Lejos de la pista y los escenarios, Emerson Fittipaldi y George Harrison mantenían una amistad cercana.

George Harrison, Emerson Fittipaldi y la canción inspirada en la Fórmula 1

La visita a Brasil también dejó una huella en la música de Harrison. Su amistad con Emerson Fittipaldi y el interés por la Fórmula 1 alimentaron la inspiración de Faster, una de las canciones de su álbum George Harrison, publicado en 1979.

El tema no era una simple referencia a los autos: Harrison se interesó por la velocidad, la concentración y el universo de los pilotos. La canción estuvo dedicada al mundo de las competencias automovilísticas y su video incorporó imágenes de carreras.

El disco también incluyó canciones como Blow Away, Love Comes to Everyone y Not Guilty. Fue una etapa de tranquilidad personal y creatividad para el músico, que había comenzado a construir una vida alejada de la vorágine de la Beatlemanía.

Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison dieron su último show como The Beatles en la terraza del sello Apple en Londres - Foto: Archivo

La infancia de George Harrison en Liverpool y los primeros pasos con The Beatles

George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Fue el menor de los cuatro hijos de Harold y Louise Harrison y creció en una familia trabajadora, en una ciudad que después se convertiría en la cuna de uno de los fenómenos culturales más grandes del siglo XX.

Su interés por la música apareció desde muy chico. La guitarra se transformó en su compañera y, siendo adolescente, se acercó a John Lennon y Paul McCartney. Primero se sumó a los Quarrymen, el grupo que terminaría evolucionando hasta convertirse en The Beatles.

Aunque durante los primeros años quedó muchas veces a la sombra de las composiciones de Lennon y McCartney, Harrison fue desarrollando una personalidad musical propia. Su curiosidad lo llevó a incorporar sonidos de la música india, explorar nuevas formas de composición y aportar algunas de las canciones más importantes del repertorio del grupo.

Frank Sinatra saluda a George Harrison, ante la mirada de Pattie Boyd, la musa inspiradora de Something

Something, la canción de George Harrison que conquistó a Frank Sinatra

Entre sus composiciones más recordadas aparece Something, incluida en el álbum Abbey Road, de 1969. La canción -inspirada en Pattie Boyd- fue una demostración de la madurez compositiva que había alcanzado Harrison y se convirtió en una de las piezas románticas más reconocidas de The Beatles.

Su melodía y su sensibilidad trascendieron al grupo. Frank Sinatra llegó a considerarla una de las mejores canciones de amor de las últimas décadas y también la incorporó a su repertorio.

Harrison también dejó su sello en clásicos como Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, Taxman y Within You Without You. Su aporte fue mucho más que el de un guitarrista: fue un compositor que amplió los horizontes musicales de The Beatles.

Prince hizo "llorar" a su guitarra en el concierto homenaje a George Harrison

El homenaje a George Harrison y el histórico solo de guitarra de Prince

La influencia de Harrison también quedó reflejada en el homenaje que recibió después de su muerte. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2004, durante la ceremonia de ingreso del músico al Rock and Roll Hall of Fame como solista.

Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood y Dhani Harrison, hijo de George, interpretaron While My Guitar Gently Weeps. Pero la actuación terminó convirtiéndose en un momento histórico cuando apareció Prince con su guitarra.

El músico desplegó un solo extraordinario, cargado de velocidad, sensibilidad y virtuosismo, que terminó robándose buena parte de la atención. Su interpretación se convirtió en uno de los registros más emblemáticos de la historia de esa ceremonia y en un homenaje a la altura de la obra de Harrison.

El cierre fue tan espectacular como inesperado: Prince lanzó su guitarra al aire y salió del escenario mientras el público aplaudía de pie.

Veinticinco años después de su muerte, George Harrison sigue presente a través de canciones que trascendieron generaciones, como My Sweet Lord o Got My Mind Set on You, una composición de Rudy Clark que el ex Beatle tomó del repertorio de James Ray y en 1987 convirtió en un éxito mundial. Su legado también perdura en la influencia que ejerció sobre otros músicos.