The Beatles vuelve a uno de los discos decisivos de su carrera con una edición ampliada de Rubber Soul, el álbum publicado originalmente en diciembre de 1965 y considerado un punto de inflexión en la evolución artística del cuarteto de Liverpool. El relanzamiento llega este 2 de octubre en distintos formatos e incorpora nuevas mezclas, grabaciones de estudio inéditas y demos que permiten recorrer el proceso creativo detrás de algunas de las canciones más recordadas de la banda.

Una nueva mezcla con tecnología desarrollada junto al equipo de Peter Jackson

La nueva versión fue mezclada por Giles Martin, hijo del histórico productor George Martin, junto con el ingeniero Sam Okell.

Para trabajar sobre el material original de cuatro pistas se utilizó tecnología de separación de audio desarrollada por el equipo de WingNut Films, la compañía de Peter Jackson. El objetivo fue obtener una nueva mezcla estéreo con mayor definición.

La reedición también incluye versiones en Dolby Atmos, además de la mezcla mono original y la edición estadounidense que había sido publicada en su momento por Capitol.

Las grabaciones inéditas y una canción de John Lennon que nunca había salido

Uno de los principales atractivos de las ediciones Super Deluxe son las 24 grabaciones tempranas de las sesiones.

El material reúne 20 tomas inéditas y tres demos caseros, que muestran diferentes etapas de desarrollo de las canciones. Entre ellas aparecen versiones iniciales de Day Tripper y We Can Work It Out.

También se incorpora Little Girl, un bosquejo de una composición de John Lennon que hasta ahora no había sido publicado.

Norwegian Wood y el sonido que abrió una nueva etapa

La reedición permite seguir la transformación de varias canciones durante las sesiones. Un caso destacado es Norwegian Wood, de la que se incluyen tres versiones descartadas.

El tema tuvo un papel importante en la expansión sonora de The Beatles por la incorporación del sitar interpretado por George Harrison, un instrumento que poco después tendría una presencia cada vez mayor en el rock y la psicodelia.

Rubber Soul, el disco que cambió la forma de trabajar de The Beatles

Rubber Soul fue grabado durante cuatro semanas, entre octubre y noviembre de 1965, y reunió canciones como Drive My Car, Nowhere Man, Michelle, Girl, In My Life e If I Needed Someone.

El álbum marcó una transformación en la escritura y en el trabajo de estudio de Lennon, Paul McCartney, Harrison y Ringo Starr, con letras más elaboradas, nuevos instrumentos y un interés creciente por utilizar las posibilidades técnicas de la grabación como parte del proceso creativo.

El impacto también se extendió rápidamente a otros músicos. Brian Wilson, líder creativo de The Beach Boys, reconoció la influencia de Rubber Soul en la concepción de Pet Sounds, mientras que Bob Dylan prestó especial atención a Norwegian Wood.

La influencia también alcanzó a The Rolling Stones, que meses después incorporaron el sitar de Brian Jones en Paint It, Black.

Pensado para coleccionistas, el relanzamiento de Rubber Soule estará disponible en distintos formatos - Foto: Noticias Argentinas

Una edición para coleccionistas

Las versiones Super Deluxe, disponibles en cuatro CD y cinco LP, incluyen un libro de 88 páginas con una introducción escrita por Paul McCartney, textos elaborados a partir de declaraciones de Lennon, fotografías poco conocidas y detalles sobre las sesiones de grabación.

La reedición también está disponible en formatos de uno y dos CD, vinilo y Blu-ray.

Más de seis décadas después de aquellas sesiones en Abbey Road, el relanzamiento recupera el momento en que The Beatles comenzaron a concebir el álbum como una obra integral y al estudio como una herramienta creativa, un camino que el grupo profundizaría poco después con Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.