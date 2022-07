La historia de amor tóxico entre un Beatle, Clapton y la musa de ambos

Por Hernán Di Menna

El amor no entiende de normalidad y tiene tantas aristas como características distintivas tienen las personas. Pero la historia que protagonizaron George Harrison, guitarrista de los Beatles, la banda más icónica de la historia de la música y Eric Clapton, eximio guitarrista y compositor, no tiene muchos antecedentes. Al menos con personalidades de este tamaño.

Todo comenzó con una hermandad. Corrían los años 60s y George Harrison y Eric Clapton forjaron una amistad más allá de los cánones comunes. Hermanados por la guitarra, comienzan a hacerse cómplices en una relación que va a tener aristas impensadas.

George conoce a Pattie Boyd en el rodaje de “A hard day's night” cuando ella tenía 19 y él 20 años, y rápidamente formaron una pareja. Pattie era fotógrafa, modelo, escribía una columna en la revista “Sixteen” y cantaba. Incluso terminó prestando su voz en algunos coros en canciones de Los Beatles. Era muy linda, pero no de manera despampanante. De eso habla “Something”, la enorme canción que Harrison le escribe a su amada en 1969, donde describe su belleza pero haciendo hincapié en su forma de moverse, relatando ese costado un tanto imperceptible pero que la hacía increíblemente atractiva. Estarán casados del 66 al 77.

1969, la amistad entre los músicos traspasa el ámbito musical.

Amigos para siempre

El amor entre Clapton y Harrison nace cuando Eric tocaba en los Yardbirds y son invitados al especial de Navidad de Los Beatles. Comienzan, entonces, a compartir encuentros privados, fiestas y, sobre todo, la escena musical británica de los 60s.

Para Clapton, en palabras de él, Los Beatles eran como Camelot, algo grandioso que se miraba desde afuera. Incluso Eric decide abandonar su banda cuando los Yardbirds empiezan a copiar o parecerse mucho a Los Beatles, hasta estéticamente. La amistad empieza a llevar a Clapton a colaboraciones dentro la banda emblemática de Liverpool. Harrison era el beatle al que, a pesar de componer magistralmente, le costaba la aceptación de la dupla Lennon-Mc Cartney para colocar canciones en los LP. Y usó a su amigo para grabar guitarras en temas de su autoría en el clásico álbum blanco.

Además, contaban con una personalidad muy parecida. Los dos muy callados, introspectivos, algo tímidos, pero con un lado B intenso, agresivo, incluso violento, tanto en su vida doméstica como pública. Ese costado se vio en Clapton con exabruptos en público durante sus shows, gritando en contra de los negros y asiáticos, propinado o exacerbado por el consumo de drogas y alcohol. En Harrison, cuando a muy temprana edad se pelea con Lennon y Mc Cartney, renunciando a los Beatles, escena que puede verse en el documental de la grabación del álbum blanco. “Decime como querés que toque y toco así. Y si querés que no toque, no toco”, le grita irónico el joven George a Sir Paul. En esa tensión y amenaza de renuncia, Lennon dice “Traigan a Eric Clapton”. Claro, era el reemplazo natural.

Eso que no terminó pasando describía lo mucho que se parecían musicalmente. Incluso compartían la espiritualidad, mucho más conocida en Harrison. Una de las muchas bandas que formó Clapton en aquellos años se llamó Blind Faith (Fe ciega), donde comienza a utilizar instrumentos propios de la música de la India, que conoció a través de su amigo.

La hermandad crece y deciden comprar casas vecinas en las afueras de Londres para pasar más tiempo juntos. Incluso sus parejas son amigas. Es ahí donde Clapton comienza a enamorarse de Pattie, la mujer de su amigo. Pero ella rechaza su amor. Por ahora…

Pattie Boyd, la musa de varios de los grandes temas de la historia del rock

La dura niñez de Clapton

Todo puede buscarse en la infancia, diría antes que nada un psicoanalista para explicar cualquier cosa. Entonces vayamos a ver algunos sucesos en la vida de Clapton. El guitarrista es criado por una señora que un día, al parecer, normal y a sus 9 años, le dice que no es su madre sino su abuela. Y le cuenta que su verdadera madre lo tuvo a los 16 años con su pareja militar ,quienes lo abandonan para instalarse en Canadá. Y dos episodios posteriores marcarán la (no) relación con su madre natural. En una visita a Londres logra encontrarse con ella por primera vez y le dice: “¿vas a ser mi mamá de ahora en más?”. "Mejor dejemos las cosas como están", le responde. Y hasta le niega la relación con un hermano menor que acaba de conocer.

El otro episodio ocurre en Alemania, en una base militar, donde viajan con su abuela a los 16 años. El bueno de Eric llega vestido estrambóticamente acorde a la moda de los 60s y con el pelo largo. La familia, con su impronta militar lo increpa y lo obligan a cortarse el pelo. Llorará días por ese acto. La visita termina con que su (no) hermano se sienta arriba de la guitarra y la parte en dos. Desde ese día, dirá tiempo después Clapton, “nunca volví a confiar en nadie”. Huellas que dejan marcas para siempre. Y un dato: la madre se llamaba Patt.

Harrison y Boyd estuvieron juntos hasta 1977

Liguemos este derrotero en la infancia y adolescencia de Clapton al triángulo amoroso y a la historia de desamor que vivía con la mujer de su amigo, Pattie. Profundamente enamorado, empieza a frecuentar la casa de Harrison. Ante el rechazo de ella, comienza una relación con su hermana Paula, de 17 años. No funciona. Pero seguían pasando. los 3 amigos. tiempo juntos. Él la ama en silencio hasta que decide mandarle una carta declarándole todo lo que sentía. Y sufre un nuevo rechazo.

Mientras tanto el matrimonio de Harrison y Pattie comienza con problemas y rispideces debido a las ausencias del guitarristas por las giras y los ensayos, sumado a la personalidad (que también compartían con Clapton) caracterizada por ser hombres silenciosos, callados, muy volcados en la música, donde sí encontraban su lugar para expresar y decir. La pareja Harrison-Pattie tenía una particularidad de la época: eran abiertos a otras experiencias sexuales, monogamia cero.

La vida social de los 3 amigos más la pareja circunstancial que tuviera Clapton sigue creciendo compartiendo fiestas, salidas y experiencia con las drogas como cocaína, heroína, y algunas otras sustancias. Hasta que un día Eric logra el encuentro sexual con Pattie en un departamento del centro de Londres, antes de una fiesta a la que todos estaban invitados. Luego llegan separados, tratando de ocultar lo que acababa de pasar. Pero al ver a George, Clapton intercepta a su amigo y le cuenta lo que acababa de pasar con su mujer. Y más, le confiesa su profundo enamoramiento.

Clapton y Pattie se casan el 27 de marzo de 1979

Eric queda destrozado y se zambulle aún más en la heroína. Graba en esa época el disco con su banda Derek and the Dominons para el que compone el emblemático Layla, en 1970. Antes de que el álbum salga a la venta, acuerda un encuentro con Pattie y le muestra la obra que había creado: 7 de las 11 canciones son para ella. Aún en pareja con Harrison, logra la atención de la mujer a la que ama. Se va macerando el amor. A todo esto, George tenía sus problemas dentro de Los Beatles: se metió con la mujer de Ringo Starr, el baterista, entre otras relaciones ocasionales. Mientras, seguía su experimentación espiritual, el amor a la India y a la cítara.

Aún así faltará que pasen algunos años para que la relación tome forma. Volviendo a 1970 y ante la indiferencia de Pattie, Clapton entra en una época oscura: durante 3 años no toca, se muere su colega y amigo Jimmy Hendrix, al poco tiempo su padre, y abusa de drogas y alcohol. Pero la amistad con George renace y con eso vuelve a la música. Colabora en el disco Todo Pasa de Harrison, participa en el show de Bangladesh de 1972 con Ravi Shankar organizado por su amigo. Y en el 73, graba el concierto de Rainbow donde Harrison dice que fue un concierto casi religioso, elevando a su amigo y comparándolo con un monje krishna. Pese a todo, seguían hermanados.

Leyenda

Todo termina al fin

La relación de Pattie Boyd y George Harrison termina. Ella comienza al poco tiempo una fallida relación con Ronn Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Él se zambulle de lleno en la religión. Clapton ve así el camino allanado para volver a intentar conquistar a la mujer por la que tanto sufrió.

Finalmente Eric logra el amor de Pattie, eso que deseó casi una década, primero en silencio, luego componiéndole no sólo Layla sino también su otro gran hit, Wonderfull tonight. La letra de Layla, además de un riff de guitarra que rankea entre los mejores del género, decía “Layla (léase Pattie) dale un descanso a mi mente perturbada”. Dejaba ver en su creación un profundo deseo y un dejo de esperanza, como si le pidiera quizás esa historia de amor al fin consagrada que le solucione su desamparo de niño y su adicción a las drogas.

El 27 de marzo de 1979 contraen matrimonio y George Harrison es invitado al casamiento: ante la prensa declara que prefiere que su ex mujer se vaya con su amigo y no con un imbécil.

Dos artistas enormes y una musa.

La historia de amor de Eric Clapton y Pattie durará 10 años, en los cuales el guitarrista caerá en el mayor abuso de heroína y alcohol hasta el momento al punto de declarar que no se suicidió “porque los muertos no toman heroína”. Ella decide la separación por ese motivo y al encontrarlo en la cama con otra mujer, la misma con la que tendrá a Conor, su hijo que muere en 1991 al caer al vacío de un piso 53 a los 4 años de edad.

Muchos años después declara que su vinculo con Pattie, la musa de los legendarias canciones como Something, Layla, For you blue o Wonderfull tonight, no prosperó porque él sólo sabia amarla a la distancia, no teniéndola cerca. ¿Que declaró Patty sobre el vínculo? “El deseo de Clapton por mi tenía más que ver más con la competencia y su amor por Harrison. Eric simplemente quería lo que George tenía”.