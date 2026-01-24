El regreso de Guido Kaczka a la pantalla de El Trece ya empieza a tomar forma y promete ser uno de los grandes movimientos televisivos del año. El conductor se encuentra ultimando detalles para encabezar un nuevo programa producido por Kuarzo, que desembarcará en el prime time desde marzo con una propuesta ambiciosa y de alto impacto.

Las primeras precisiones sobre este proyecto fueron reveladas por Juan Etchegoyen en su ciclo digital Mitre Live, donde adelantó que el canal apuesta fuerte a este formato para dar pelea directa en el rating. Según contó, se trata de una idea pensada especialmente para enfrentar a Telefe y a su tanque Gran Hermano.

En ese contexto, Juan Etchegoyen explicó que el programa debutará durante la primera semana de marzo y contará con un jurado integrado por figuras de primer nivel. La intención es que el ciclo tenga un despliegue importante, con artistas, talento y un show pensado para toda la familia.

Uno de los nombres que suena con más fuerza para integrar el jurado es el de Abel Pintos, quien estaría muy avanzado en las negociaciones para sumarse al proyecto. La presencia del cantante le daría un peso artístico clave a un formato que, según trascendió, será similar a Got Talent.

Además, se supo que la producción intentó convocar a Xuxa, pero la artista brasileña rechazó la propuesta debido a compromisos laborales y a la imposibilidad de instalarse en Buenos Aires. A pesar de esta baja, el casting de jurados sigue abierto y ya hubo contactos con múltiples artistas top.

De acuerdo a la información, el jurado estará compuesto por cuatro figuras y se terminará de definir en los próximos días. La búsqueda apunta a nombres populares, con llegada al público y experiencia en escenarios, para potenciar el atractivo del programa.

Otro de los datos que generó expectativa es el posible nombre del ciclo. Juan Etchegoyen aseguró que el título que más fuerza tiene hasta el momento es Lo Mejor de la Familia, muy en sintonía con otros éxitos que Guido Kaczka condujo en El Trece.

Con esta apuesta, El Trece busca reposicionarse en el prime time y dar batalla directa a Telefe, apoyándose no solo en Guido Kaczka, sino también en el regreso de Mario Pergolini con una nueva temporada de Otro Día Perdido, en una estrategia clara para recuperar protagonismo.