El festejo de Allegra Cubero volvió a ser noticia, esta vez por la impactante celebración que organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte en un exclusivo salón de Zona Norte. La adolescente tuvo su segunda fiesta de 15 en un evento que combinó tradición, espectáculo y momentos emotivos que no tardaron en viralizarse.

La celebración se llevó a cabo el viernes 24 de abril por la noche, meses después del cumpleaños original de Allegra Cubero, que fue el 6 de enero. Esta vez, el turno fue del lado paterno, luego del festejo previo impulsado por Nicole Neumann, que había generado cierta polémica familiar.

Lejos de la estética al aire libre del evento anterior, la propuesta de Fabián Cubero y Mica Viciconte apostó por un salón cerrado con una ambientación elegante. Globos blancos suspendidos, luces doradas y espacios interactivos para fotos crearon un clima festivo desde el primer momento.

Uno de los instantes más esperados fue el ingreso de Allegra Cubero, quien sorprendió con un vestido verde esmeralda. La joven apareció acompañada por su hermano menor, Luca Cubero, con quien compartió un tierno baile que despertó aplausos y emoción entre los invitados.

Durante la noche, la cumpleañera decidió cambiar su look por un vestido más corto en color blanco, ideal para disfrutar de la pista. Allí se la vio rodeada de amigos y familia, mientras Mica Viciconte y Fabián Cubero también se sumaban al baile junto al pequeño Luca Cubero.

El evento contó con un catering variado, estaciones de maquillaje con glitter y una pantalla gigante para capturar recuerdos. Sin embargo, el momento más explosivo llegó con un carnaval carioca que incluyó animación, luces LED y guiños al fútbol argentino.

En ese segmento, aparecieron figuras con máscaras gigantes de ídolos como Lionel Messi, Diego Maradona, Julián Álvarez y Dibu Martínez, lo que generó una reacción eufórica entre los presentes. La temática mundialista le dio un toque original y muy celebrado a la fiesta.

Desde sus redes, Mica Viciconte compartió parte de la intimidad del evento y escribió “Primera tanda!” al mostrar la previa. El cierre llegó de madrugada, con una imagen de Luca Cubero agotado tras la fiesta, poniendo el broche final a una noche inolvidable para Allegra Cubero.