Andrea del Boca volvió a generar ruido dentro de Gran Hermano 2026 por una frase que dejó al descubierto parte del detrás de escena. La actriz habló sobre el conflicto con Tati Luna y las galletitas sin TACC de Nenu López, pero lo que más repercusión provocó fue su mención directa a una sugerencia de la producción.

El tema nació a partir de una situación sensible dentro de la casa. Varios participantes cuestionaron a Tati Luna por haber comido galletitas que, según explicaron, estaban destinadas a Nenu López, quien es celíaca. Como Andrea del Boca también manifestó tener la misma condición, el episodio escaló rápido y se transformó en una discusión grupal.

Sin embargo, la tensión cambió de eje cuando la actriz contó cómo se decidió hablar del asunto en vivo. “Cuando lo hablamos con Gran Hermano -ustedes lo saben porque lo vieron-, acá en la casa decidimos no decirlo porque no teníamos por qué decirlo, pero nos propuso que lo expusiéramos en el vivo porque también es un mensaje para el afuera”, lanzó frente a sus compañeros.

Esa declaración abrió una pregunta incómoda para el reality. Si bien los participantes suelen consultar situaciones con Gran Hermano, el hecho de que Andrea del Boca dijera que les propusieron exponer el tema en una gala alimentó las dudas sobre cuánto interviene la producción en los conflictos que después se ven al aire.

La discusión también tuvo otro condimento. En redes comenzaron a circular cuestionamientos sobre la celiaquía de la actriz, después de que algunos usuarios señalaran videos en los que se la habría visto comiendo otros alimentos. A eso se sumaron comentarios atribuidos a su hija, Anna del Boca, quien habría mencionado que su madre a veces “se da gustos”.

Dentro de la casa, Tamara Paganini fue una de las que reaccionó con más fuerza y le reprochó a la protagonista de Perla negra la forma en que exponía a sus compañeros. Ante esa acusación, la actriz respondió: “Decir y contar una situación sin adjetivar, no me parece que esté haciendo ningún daño”.

Con esa defensa, Andrea del Boca intentó instalar que no buscaba perjudicar a nadie, sino relatar algo que había ocurrido. Pero el impacto ya estaba generado. Su confesión sobre la propuesta de Gran Hermano dejó flotando una sospecha más grande que el conflicto por las galletitas: si algunas escenas nacen de la convivencia o si el programa decide cuándo empujarlas para que exploten frente a todos.