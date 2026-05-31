Denise Dumas abrió una parte muy dolorosa de su historia familiar en La noche de Mirtha. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, la panelista recordó la muerte de su hermana Janine, ocurrida cuando ella era apenas una nena, y contó cómo un caballo terminó convirtiéndose en una compañía decisiva.

La charla tomó un rumbo íntimo cuando la conductora le preguntó por aquel regalo que recibió después de la tragedia. “Cuando murió tu hermana, tu padre te compró un caballo. ¿Es cierto?", quiso saber Mirtha. Frente a esa consulta, Denise Dumas volvió a una etapa que todavía conserva una marca profunda.

“Sí. Yo tenía 11 años y ella 16. Y Max, mi hermano, que lo amo, tenía 18. Quedamos nosotros. Y no sé por qué se me dio por los caballos”, contó. A partir de ese recuerdo, la conductora explicó que ese deseo infantil apareció en medio de un momento de enorme tristeza para toda la familia.

El caballo llegó de una manera completamente inesperada. “La historia es muy genial porque yo amaba los caballos y tenía un tío mío que era veterinario y se ocupaba de caballos del hipódromo. Mi mamá y mi papá decían: ‘¿De dónde sacamos un caballo?’. Entonces mi tío llamó a mi papá y le dijo: ‘Tengo un caballo acá que no corría bien, lo dejaron y está acá tirado’”, relató.

Ese animal abandonado terminó cruzándose con ella en el momento justo. “Mi papá preguntó cuánto salía y la respuesta fue: ‘Con que le paguen y se lo puedan llevar, pobrecito’. Y ahí conocí a Anónimo, mi caballo de toda la vida, no sabía qué nombre ponerle”, recordó Denise Dumas, visiblemente movilizada por la memoria de aquel vínculo.

La relación no fue simple desde el comienzo, pero se volvió fundamental. “Era un loco, me tiraba todo. Pero fue el caballo el que me dio un sentido. Crecí con él y me dio una felicidad… me dio un motivo. Yo me pasaba todo el día metida en el club. Fue cualquier cosa lo que compramos, porque estaba apenas domado, había corrido una vez, lo habían dejado. Lo vi tan mal y dije: ‘Es este, es este el que quiero’”.

Con el tiempo, Anónimo dejó de ser solo un regalo para transformarse en una forma de sostén. En medio del duelo por Janine, la panelista encontró una rutina, una responsabilidad y una alegría posible. “Murió con nosotros, toda la vida estuvo conmigo. Lo amé”, cerró, dejando en claro que aquel caballo ocupó un lugar imposible de reemplazar en su infancia.