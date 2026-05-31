Mirtha Legrand volvió a llevar una charla de mesa hacia un terreno íntimo con una pregunta directa. Esta vez, el apuntado fue Osvaldo Laport, quien visitó La noche de Mirtha y terminó hablando de su vínculo con Viviana Sáez, la mujer que lo acompaña desde hace casi cinco décadas.

El actor repasó el comienzo de la relación cuando la conductora quiso saber cómo había conocido a su pareja. Sin demasiadas vueltas, Osvaldo Laport ubicó el origen de la historia en sus primeros años de formación artística: “Estudiando teatro. Ella tenía 16 y yo 22”. Ese dato abrió una conversación cargada de recuerdos.

La duración del vínculo sorprendió a la mesa, sobre todo cuando Laport precisó la fecha que todavía celebran. “Ahora cumplimos 47 años en pareja, el 16 de mayo”, contó con orgullo. Sin embargo, lejos de quedarse solo con el tono romántico, Mirtha Legrand avanzó con una pregunta que cambió el clima: “¿Se casaron alguna vez?”.

La respuesta dejó al descubierto una particularidad de la pareja. “No, nunca”, admitió el invitado. La Chiqui no dejó pasar el dato y fue por más, fiel a su estilo: “¿Por qué no formalizaste?”. La consulta lo obligó a explicar por qué, después de tantos años juntos, nunca pasaron por el registro civil ni por una ceremonia tradicional.

En vez de cerrarse, el actor respondió con humor y dejó abierta una posibilidad impensada. “Nos acabamos de mudar de casa, estamos viviendo una nueva página de nuestra historia, de nuestra vida”, explicó. Luego sumó un detalle de la nueva propiedad que tienen en Tigre: “En el fondo de nuestra casa vemos una iglesia nueva, así que es posible que nos casemos...”.

La frase alcanzó para que Mirtha Legrand reaccionara con entusiasmo y prácticamente diera por hecho el futuro paso de la pareja. “¡Se va a casar, se va a casar!”, lanzó en plena mesa. El comentario provocó risas, pero también dejó flotando la idea de que la historia entre Laport y Viviana Sáez podría tener un giro formal después de tantos años.

Tiempo atrás, la propia Viviana Sáez ya había hablado del tema y reveló que las ganas de casarse nunca coincidieron del todo. “No estamos casados. A esta altura ya está. En una época yo quería, él no. Después al revés. Jazmín quería... y ahora ya no”, contó en Cortá por Lozano. Ahora, con una iglesia cerca y una nueva etapa de convivencia, la pregunta volvió a quedar abierta.