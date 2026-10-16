Con entradas agotadas, el rapero argentino ACRU se presentará en Centenario el viernes 16 de octubre de 2026, en La Vieja Estación, acompañado por su histórico socio musical, DJ Haze. El recital forma parte del Tour Argentina 2026, una gira nacional con la que el artista busca reencontrarse con el público de distintas ciudades del país.

La presentación en Centenario será una de las paradas de la gira por la Patagonia, que también incluye a General Roca, Río Negro, el sábado 17 de octubre, y Bariloche, el domingo 18. La propuesta combinará rap en vivo, momentos de intensidad y canciones más introspectivas, con un recorrido por diferentes etapas de la discografía de ACRU.

ACRU y DJ Haze llegan a Centenario con un show de rap en vivo

El recital en La Vieja Estación tendrá como protagonistas a ACRU, nombre artístico de Agustín Cruz, y DJ Haze, una dupla con trayectoria compartida que volverá a recorrer escenarios argentinos durante 2026.

El formato está pensado para combinar pogo, agite y pasajes más íntimos, en un espectáculo que repasa discos, sesiones y canciones representativas de la carrera del rapero. La intención es recuperar el vínculo directo con sus seguidores, una característica que el artista destacó al anunciar la gira.

“Se viene la gira nacional del 2026. En este viaje al sur conecté mucho con todas esas personas que viajan por el sentido de pertenencia a esta música hace años. Y genuinamente sentí que ahora me toca a mí visitar esos lugares”, expresó ACRU en sus redes sociales.

El músico también anticipó que vuelve a ciudades que no visita desde hace años. En ese contexto, la fecha de Centenario forma parte de un recorrido que busca acercarlo nuevamente a distintas comunidades de la escena del hip hop argentino.

El último disco de ACRU marca una nueva etapa artística

La gira llega después de un año de fuerte actividad para el rapero, marcado por su recorrido internacional durante 2025, el lanzamiento de YAMAEL y una presentación en el Complejo C Art Media.

Con YAMAEL, ACRU profundizó una propuesta conceptual vinculada con la ambición, los pecados y las contradicciones humanas, a través de una estética oscura y cinematográfica. El álbum está compuesto por diez canciones, cada una acompañada por una pieza audiovisual.

La producción estuvo a cargo de Luigi Navarro, mientras que el tema «Rosa Negra» contó con la coproducción de Yesan. El proyecto consolidó una etapa artística más personal y ambiciosa, que amplía el universo musical del rapero.

El repertorio previsto para la gira nacional repasará distintas etapas de su trayectoria.

Una gira nacional que vuelve a incluir a la Patagonia

El Tour Argentina 2026 contempla presentaciones en distintas provincias y combina festivales con recitales en salas y espacios culturales. La propuesta incluye fechas en Rosario, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y otras provincias.

La etapa patagónica tendrá tres presentaciones consecutivas: Centenario el 16 de octubre, General Roca el 17 y Bariloche el 18. La cercanía entre las fechas permitirá que seguidores de diferentes localidades del Alto Valle y de la región puedan evaluar distintas opciones para asistir.

El regreso también tiene un antecedente en la zona. En julio de 2025, ACRU se presentó en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, para cerrar su gira nacional y mostrar canciones de Yamael, la ambición. Aquella visita permite reconstruir el vínculo reciente del artista con el público neuquino.

La nueva fecha, esta vez en Centenario, amplía la posibilidad de encuentro para quienes siguen su música en el corredor del Alto Valle y en otras localidades de la Patagonia.