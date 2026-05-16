Después de meses marcados por rumores y versiones sobre su vida sentimental, Adabel Guerrero decidió ponerle fin al misterio y habló abiertamente de su presente amoroso. La artista confirmó que está comenzando una relación con Rodrigo Alenaz, luego de su escandalosa separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de historia.

La revelación se dio durante una entrevista en el programa de Flor de la V, donde la bailarina se mostró relajada y sincera al hablar de esta nueva etapa. Allí explicó que el vínculo con el empresario surgió de manera espontánea y a través de personas cercanas de su círculo íntimo.

Según contó Adabel Guerrero, el primer acercamiento ocurrió en una salida grupal vinculada al espectáculo Sex, donde coincidieron gracias a amigos en común. “Es una persona con la que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo”, expresó la artista intentando bajar el tono de las especulaciones que circularon en los últimos días.

Además, aclaró que algunas versiones sobre la frecuencia con la que Rodrigo Alenaz asistía al show eran exageradas. “No fue tantas veces a Sex como dicen. Es amigo de Vale, de Vale Archimó, y un día en un after nos conocimos todos y nos quedamos charlando”, recordó sobre el inicio de una conexión que fue creciendo con el tiempo.

Con el correr de las semanas, la relación tomó otro rumbo y la exvedette reconoció que empezó a sentir algo muy fuerte por él. Sin esquivar el tema, confesó que el empresario despertó emociones inesperadas desde las primeras conversaciones que compartieron.

“Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego”, sostuvo Adabel Guerrero, dejando en claro que el romance ya no es solamente un rumor. Incluso, destacó que lo que más la impactó fue la profundidad de las charlas que tuvieron antes de cualquier acercamiento sentimental.

El nuevo amor de Adabel Guerrero

“A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada. Fue como: ‘¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá?’”, recordó sorprendida. Para la bailarina, hubo algo especial desde el primer momento y eso terminó marcando la diferencia.

La artista también reveló el fuerte impacto emocional que le generó este nuevo vínculo. “En un momento dije: ‘No quiero estar nunca más sin esta persona’”, confesó, dejando entrever la intensidad de este presente sentimental que atraviesa tras su ruptura con Martín Lamela.

Finalmente, Adabel Guerrero resumió todo lo que siente actualmente por Rodrigo Alenaz y se mostró completamente ilusionada con esta etapa. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Él es todo lo que está bien”, concluyó emocionada.