El clima habitual de risas y debates en Intrusos cambió por completo este jueves cuando Adrián Pallares decidió hacer una pausa en medio del programa para compartir una situación personal que lo tiene atravesando días de enorme angustia. El periodista abrió su corazón frente a cámara y terminó visiblemente emocionado al hablar del estado crítico de salud de uno de sus amigos más cercanos.

Todo ocurrió mientras en el ciclo debatían sobre la polémica vinculada a Yanina Latorre, el supuesto “lavado de imagen” de Wanda Nara y algunos cruces mediáticos recientes. En medio de esa conversación, el conductor tomó la palabra y sorprendió a todos con un mensaje completamente distinto al tono habitual del programa.

“Le quiero mandar un saludo a toda la gente del Hospital Británico”, comenzó diciendo Adrián Pallares, intentando mantener la compostura. Sin embargo, apenas profundizó en el tema, la emoción lo sobrepasó: “Tengo un amigo muy amigo que la está pasando mal y lo están atendiendo muy bien”. El conductor hizo una pausa, no pudo contener las lágrimas y quedó en evidencia el difícil momento personal que atraviesa.

Desde el otro lado de la mesa, Rodrigo Lussich intentó acompañarlo y contenerlo con un sentido “Fuerza Adri”. Luego, el periodista retomó la palabra y agradeció especialmente al personal médico que asiste a su amigo. “Los hospitales, que a veces tanto se denostan, tienen gente trabajando muchísimo para eventualmente salvarle la vida a uno de mis mejores amigos”, expresó conmovido.

En ese momento, Adrián Pallares mencionó el nombre de su amigo, Daniel, y dejó entrever la gravedad de la situación. “Gracias muchachos por todo lo que están haciendo por Daniel”, agregó, mientras en el estudio reinaba un silencio poco frecuente. La escena generó una fuerte repercusión entre los televidentes, que rápidamente se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo.

La secuencia mostró un costado muy humano del conductor de Intrusos, acostumbrado a abordar temas vinculados al espectáculo y la farándula. Esta vez, sin embargo, el periodista dejó de lado cualquier tema mediático y se mostró vulnerable frente a las cámaras, reflejando el impacto emocional que le genera la situación de salud de su amigo.

Él duro momento que vive Adrián Pallares

Aunque no trascendieron detalles específicos sobre el cuadro médico de Daniel, las palabras de Adrián Pallares dejaron en claro que el panorama es delicado. La frase “lucha por su vida” terminó marcando el tono de una confesión inesperada que emocionó tanto a sus compañeros como a la audiencia del programa de América TV.

Tras el momento de tensión y tristeza, el ciclo recuperó lentamente su dinámica habitual. Las bromas y comentarios regresaron al piso, aunque el emotivo episodio dejó una huella evidente en la emisión. Una vez más, quedó demostrado que detrás de las cámaras de la televisión también existen historias personales profundas que atraviesan a quienes forman parte del medio.