La nueva temporada de MasterChef Celebrity vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que Adrián Pallares expusiera al aire una versión que circula con fuerza entre los pasillos del programa. Según el conductor, habría una participante claramente protegida por el jurado, algo que en los realities siempre genera ruido y suspicacias entre el público.

Durante una de las emisiones de Intrusos, Adrián Pallares fue directo y no esquivó el tema. “Hay un rumor fuerte que hay una participante que es la favorita del jurado. Es La Reini”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que no se trata solo de una percepción aislada sino de un comentario que se repite dentro del ciclo.

Para reforzar su versión, el periodista aportó un dato concreto que llamó la atención. Según relató, Sofía Gonet visitó el restaurante de Germán Martitegui y fue el propio chef quien compartió imágenes junto a La Reini. Ese gesto, aparentemente inocente, encendió las alarmas entre quienes siguen de cerca el certamen.

“Muchos dicen que es la favorita a ganar el certamen, chicos”, insistió Adrián Pallares, dejando en evidencia que la idea de un favoritismo no solo proviene de afuera, sino también del interior de MasterChef Celebrity, donde los propios participantes comentan la situación en voz baja.

En ese sentido, el conductor fue aún más contundente al explicar por qué nadie se anima a cuestionar la situación. “Tiene el favor de alguien que no lo tiene nadie. Nadie se quiere meter ahí porque le tienen miedo a Martitegui”, aseguró, marcando el peso que tiene el jurado dentro del formato.

Además, Adrián Pallares reveló que estas charlas se dan entre los concursantes. “En el programa hay compañeros que dicen que es la favorita”, contó, reforzando la idea de que La Reini correría con ventaja frente al resto de las celebridades.

El foco volvió a ponerse en el gesto de Germán Martitegui, quien suele mantener un perfil bajo en redes. Para Pallares, el posteo no pasó desapercibido y abrió interrogantes sobre el vínculo con la participante señalada como favorita del jurado.

Al cierre, Adrián Pallares reflexionó sobre la situación y dejó una frase que resume el escándalo. “Es raro. Sobre todo porque lo sube Martitegui, que no creo que necesite una foto para que la gente vaya a comer a su restaurante”, concluyó, alimentando aún más la polémica alrededor de MasterChef Celebrity.