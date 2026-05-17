Guillermo Coppola se animó a mirar su propia historia desde un lugar poco habitual y dejó una definición que sorprendió por su mezcla de humor, balance y sinceridad. En una entrevista con Salud Divino Tesoro, el exrepresentante de Diego Maradona habló de su presente, del paso del tiempo y de lo que imagina para después de esta vida.

El comentario más llamativo apareció cuando le preguntaron por ese deseo íntimo que todavía conserva. Sin vueltas, Guillermo Coppola resumió su mirada con una frase tan personal como inesperada: “En mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo”. La respuesta dejó expuesta la forma en la que se percibe a sí mismo, más ligado al afecto que a los logros públicos.

Ese pensamiento llegó acompañado por una reflexión sobre la independencia y la manera en la que quiere transitar los próximos años. “Quiero vivir bien, no depender. El día que tenga que depender, el Señor que decida el momento…”, expresó, dejando entrever que su principal preocupación no pasa por la edad, sino por conservar cierta autonomía.

En esa misma línea, Coppola explicó que su bienestar actual no está atado al descanso absoluto, sino al movimiento cotidiano. Según dijo, sentirse pleno "es llevar la actividad que llevo… Trabajo, hago radio, me divierto. El momento este de la vida, siempre en presente, yo creo que es el mejor momento".

También se detuvo en el cariño que recibe en la calle, algo que todavía parece desconcertarlo. “¿Por qué?”, se preguntó antes de comparar su recorrido con otros nombres enormes de la cultura y el deporte: “¿Hice un gol como Diego a los ingleses…? ¿Canté una canción como Cacho Castaña…? ¿Escribí un libro…? ¿Hice una operación como Favaloro…? No. Yo siempre me lo pregunto cuando me piden un videíto… Eso es cariño genuino. Siento que fui yo. Amigo de mis amigos”.

El repaso, sin embargo, también tuvo una zona más íntima. Guillermo Coppola reconoció que hubo momentos en los que su vida profesional lo alejó de sus hijas, aunque aseguró que ese vínculo pudo sostenerse con el tiempo. "Pero ellas entendieron. Me fui seis años a Italia, cuatro a Cuba… Y las chicas crecían. Pero tuvieron madres maravillosas. Yo tengo buen vínculo hasta con mis exparejas. No tengo reclamos”, admitió.

Así, entre recuerdos de una vida marcada por viajes, fama, vínculos fuertes y excesiva exposición, Coppola dejó una confesión que resume su presente. No habló desde el arrepentimiento ni desde la solemnidad, sino desde una certeza simple: quiere seguir activo, rodeado de afectos y fiel a esa identidad que, según él, explica el cariño que todavía recibe.