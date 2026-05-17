El show de Tini Stoessel en Salta tuvo un momento que corrió la atención de la música hacia una preocupación compartida por muchas mujeres. En pleno concierto de la gira FUTTTURA, la cantante tomó el micrófono y habló del miedo cotidiano, del acoso y de la necesidad de pedir ayuda.

La escena ocurrió en el Estadio Padre Ernesto Martearena, frente a miles de fanáticas que escucharon en silencio. Conmovida por lo que veía desde el escenario, Tini Stoessel expresó: “Anímense a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema. Es muy loco ver también a tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… Qué injusto muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco... Sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio…”.

Ese fragmento tocó una fibra sensible porque no apareció como una frase preparada, sino como una reflexión nacida en medio del contacto con su público. La artista puso en palabras situaciones que muchas mujeres naturalizan en silencio, desde avisar que llegaron bien hasta moverse con miedo en espacios donde deberían sentirse seguras.

La cantante también remarcó que el acompañamiento entre mujeres puede ser clave para no atravesar estas situaciones en soledad. “Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha, pero de esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte”.

El clima del estadio cambió por completo. Entre aplausos, emoción y una atención absoluta, el mensaje dejó de ser una pausa dentro del recital para convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Tini Stoessel cerró su intervención con una frase que expuso el peso de ese silencio colectivo. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”.

La ovación que recibió después mostró que sus palabras habían encontrado una respuesta inmediata. Más allá del espectáculo, la cantante dejó un mensaje directo para sus seguidoras: hablar, contar, denunciar y no minimizar aquello que muchas veces empieza como una incomodidad, pero puede marcar la vida de una mujer.