La relación entre Marcelo Tinelli y Ágata Lescano sigue sumando capítulos y, esta vez, fue la propia protagonista quien sorprendió con una revelación que pocos esperaban. Durante su participación en Dale Match, el programa que conduce el empresario por Infobae en Vivo, la entrenadora personal contó que conoce al conductor desde hace aproximadamente 17 años y reconstruyó cómo fueron sus primeros acercamientos.

Todo comenzó cuando Anita Martínez quiso saber más sobre el famoso "hilo rojo" al que ambos hicieron referencia cuando compartieron públicamente su relación. Antes de responder, Ágata miró a su pareja y lanzó una pregunta que generó risas en el estudio: "Gordi, ¿cuento la verdad?". Tinelli reaccionó con complicidad y le permitió continuar con la historia.

"El hilo rojo viene hace como 17 años", aseguró Ágata Lescano, dejando sorprendidos a los integrantes del ciclo. La entrenadora explicó que el primer encuentro ocurrió durante una cena en la que coincidieron con otras personas. Sin embargo, rápidamente aclaró que en aquella oportunidad no existió ningún acercamiento sentimental ni íntimo entre ellos: "Cena, cena. Tuvimos una... nada, charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada".

Después de aquella primera coincidencia, sus caminos volvieron a cruzarse en diferentes oportunidades, aunque sin que se desarrollara una relación. "A veces, en algún verano, nos cruzamos en Uruguay, en algún evento", recordó la actual pareja de Marcelo Tinelli, quien explicó que durante mucho tiempo solamente existieron encuentros ocasionales.

El verdadero acercamiento llegó mucho después y tuvo como escenario una invitación a tomar café. Según contó Lescano, una amiga la llevó a compartir ese momento y le prometió una experiencia especial. Lo que no esperaba era encontrarse con el conductor sentado en una mesa cercana. "Mi amiga dijo: 'Vení, yo te traigo el mejor. ¿Quién te espera con un café tan rico?'. Y Marce estaba en la mesa de al lado", relató.

La reacción de Tinelli no tardó en llegar. Al escuchar aquella conversación, decidió intervenir y hacerle una propuesta que terminó convirtiéndose en el inicio del romance: "Ah, ¿te traen el café más rico? Yo te puedo dar un café mejor". La respuesta de Ágata fue contundente y dejó en evidencia que aquel gesto tuvo el efecto esperado: "Y ahí, ahí me conquistó".

La nueva novia de Tinelli rompió el silencio

En otra oportunidad, la entrenadora ya había contado que el vínculo comenzó a tomar forma este año, luego de reencontrarse con Marcelo Tinelli en el gimnasio donde ella trabaja y él realiza sus entrenamientos. "Nos conocemos hace años pero el encuentro fue ahora. Nos encontramos el año pasado en el gimnasio, charlamos y todo empezó este año. Él fue el que avanzó", explicó en Puro Show. El conductor, por su parte, había confirmado que llevaban "un mes y días" de noviazgo.

Actualmente, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano atraviesan una etapa de mucho entusiasmo y disfrutan de su relación sin ocultarse. "Estamos juntos hace un mes y días. Estamos en una etapa muy linda, conociéndonos y disfrutando del día a día. Apostamos a todo, los dos estamos enganchados", expresó ella. Así, una historia que tuvo su primer capítulo hace casi dos décadas encontró finalmente su oportunidad de convertirse en un romance.