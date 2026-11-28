La cuenta regresiva para el centenario de Mirtha Legrand ya comenzó, pero lo que prometía ser una celebración histórica de la televisión argentina quedó envuelto en incertidumbre. La posibilidad de realizar un programa especial en El Trece perdió fuerza luego de que trascendiera el malestar de la conductora y de su círculo íntimo con las autoridades de la señal.

El tema fue abordado por Marina Calabró en PrimiciasYa, donde reveló detalles de un mensaje que recibió de una persona muy cercana a la diva. Según explicó, el enojo con el canal habría alcanzado un punto importante. “Hablé con el riñón de Mirtha y están furiosos. Lo de eltrece, qué decirte, quedan expuestos ellos. Igualmente, para la gente de Mirtha es una sumatoria de errores”, fue parte del textual que compartió la periodista.

Uno de los detalles que alimentó las versiones fue la ausencia de Mirtha Legrand en la promoción que El Trece lanzó para anunciar sus transmisiones en tecnología 4K. Aunque inicialmente pudo parecer una cuestión menor, en el entorno de la conductora interpretaron el episodio como otro gesto dentro de una relación que viene acumulando desencuentros. La situación también abrió interrogantes sobre el futuro de StoryLab, la productora que encabeza su nieto Nacho Viale.

En medio de este escenario, también comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que los proyectos de la productora desembarquen en otras señales. Sobre ese punto, Calabró leyó otro fragmento del mensaje recibido: “A Nacho Viale no le disgusta la idea de recalar con otros productos en otros canales, está trabajando en esto”. Telefe aparece entre las emisoras interesadas en incorporar a Mirtha, Juana Viale y los contenidos de StoryLab.

Pero el capítulo que más repercusión generó tiene que ver con el cumpleaños número 100 de la histórica conductora. Mirtha Legrand cumplirá un siglo de vida el 23 de febrero de 2027 y desde hace tiempo existe la intención de organizar un acontecimiento televisivo acorde con su trayectoria. De hecho, Adrián Suar había manifestado su deseo de que la celebración pudiera realizarse en El Trece.

Sin embargo, desde el círculo íntimo de la diva salieron a marcar una diferencia fundamental respecto de los planes del canal. “El cumpleaños de Mirtha no es de El Trece”, fue una de las frases más contundentes del mensaje que difundió Marina Calabró. Además, dejaron en claro que será la propia conductora quien tendrá la última palabra y escuchará las propuestas que lleguen desde las distintas emisoras.

¿Mirtha Legrand no festeja sus 100 años en El Trece?

La definición económica y las condiciones de cada oferta también tendrán un papel central. “El cumpleaños lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos. El cumpleaños de Mirtha no es de El Trece. Lo va a negociar al mejor postor de guita y condiciones generales”, detallaba el texto. De esta manera, el centenario podría convertirse en una oportunidad para que otras señales intenten quedarse con uno de los acontecimientos más importantes del espectáculo argentino.

Por ahora, no existe un acuerdo definitivo y tanto la continuidad de Mirtha Legrand como la de Juana Viale en El Trece permanecen bajo interrogante. Mientras Nacho Viale analiza alternativas para sus producciones, el festejo del centenario también quedó abierto a negociaciones. Lo que parecía un homenaje asegurado en la pantalla del canal podría terminar teniendo otro escenario y cambiar el mapa televisivo de 2027.