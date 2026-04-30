¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Humor sin filtro

Anita Martínez llega a Neuquén con su stand up “Cosas que no se deben decir”

Anita Martínez presentará su desopilante show de stand up “Cosas que no se deben decir” en Mood Live, ofreciendo una propuesta que combina humor, reflexión y entretenimiento para toda la familia.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 18:12
PUBLICIDAD
Anita Martínez, lista para hacer reír a Neuquén

La actriz y comediante Anita Martínez presentará su desopilante show de stand up “Cosas que no se deben decir” en Mood Live Neuquén, ofreciendo una propuesta que combina humor, reflexión y entretenimiento para toda la familia.

Stand up que no te podés perder

El espectáculo aborda, con mucho ingenio, situaciones cotidianas como los mandatos sociales, el matrimonio, la crianza de los hijos, los cambios de época, la familia y las modas. La puesta en escena incluye monólogos, títeres para adultos y canciones, garantizando un recorrido divertido y sorprendente.

La cita será el domingo 10 de mayo en el escenario de Ministro González 40. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Mood Live. Un plan imperdible para quienes quieran disfrutar de una tarde de risas y reflexión en Neuquén.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD