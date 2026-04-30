La actriz y comediante Anita Martínez presentará su desopilante show de stand up “Cosas que no se deben decir” en Mood Live Neuquén, ofreciendo una propuesta que combina humor, reflexión y entretenimiento para toda la familia.

Stand up que no te podés perder

El espectáculo aborda, con mucho ingenio, situaciones cotidianas como los mandatos sociales, el matrimonio, la crianza de los hijos, los cambios de época, la familia y las modas. La puesta en escena incluye monólogos, títeres para adultos y canciones, garantizando un recorrido divertido y sorprendente.

La cita será el domingo 10 de mayo en el escenario de Ministro González 40. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Mood Live. Un plan imperdible para quienes quieran disfrutar de una tarde de risas y reflexión en Neuquén.