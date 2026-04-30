La actriz y comediante Anita Martínez presentará su desopilante show de stand up “Cosas que no se deben decir” en Mood Live Neuquén, ofreciendo una propuesta que combina humor, reflexión y entretenimiento para toda la familia.
El espectáculo aborda, con mucho ingenio, situaciones cotidianas como los mandatos sociales, el matrimonio, la crianza de los hijos, los cambios de época, la familia y las modas. La puesta en escena incluye monólogos, títeres para adultos y canciones, garantizando un recorrido divertido y sorprendente.
La cita será el domingo 10 de mayo en el escenario de Ministro González 40. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Mood Live. Un plan imperdible para quienes quieran disfrutar de una tarde de risas y reflexión en Neuquén.