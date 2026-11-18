Bruno Incicco fue golpeado en la cara este martes mientras entrevistaba a Karina Iavícoli en la puerta de América TV. La secuencia quedó registrada en video y fue reconstruida en LAM, donde Ángel de Brito informó que el episodio terminó en una denuncia penal.

El conductor ubicó el ataque minutos antes del programa. “Ocurrió hace unos minutos, lo sabemos porque estábamos acá en el canal, Karina estaba haciendo una nota en la calle para Desayuno Americano. Apareció una persona de atrás y empezó a agredir al equipo de Desayuno Americano, le pegó al cronista, put... y no sé qué. Esto terminó en una denuncia penal”, contó. También explicó el reclamo de la mujer trans. “La situación comienza antes, se acercó a Pía para pedirle visibilizar el tema de las agresiones a las chicas trans en los Bosques de Palermo, pero de forma agresiva”, señaló.

Pía Shaw recordó el cruce verbal previo. “Yo estaba atrás escuchando porque ella estaba hablando fuerte, a los gritos, y en un momento me dice ‘¿qué me mirás tanto vos?’”, relató. Karina Iavícoli contó cómo se presentó la mujer. “Yo llegué y aparece esta chica que nos quiere hablar, vino y me dijo: ‘¿Te acordás de mí? Soy la chica que irrumpí en el desfile de Mica Tinelli’. Pía después se pone a hablar con ella y se acerca Bruno para la nota”, explicó.

Karina Iavícoli describió el ataque y aseguró que inicialmente creyó que la mujer se dirigía hacia ella. “Yo la veo venir, pero pensé que venía a hablar conmigo, pero la veo que viene muy rápido, apareció y le encajó ese cachetazo que le quedó marcado”, afirmó. Después pidió interrumpir la entrevista. “Ahí le dije: ‘Cortemos esta nota y fijate si la encontrás’. Estaba enojada por algo que claramente no tiene que ver con ninguno de nosotros”, agregó.

Bruno Incicco contó que volvió a cruzarla cerca del estudio. “Acabó de cruzar la puerta y sigue afuera, pasé sin mirar porque fue una situación espantosa”, expresó. También reconstruyó el primer intercambio, anterior a la entrevista durante la que recibió el golpe. “Estábamos en el estudio Fitzroy y se acercó a Pía a pedirle que visibilice las agresiones a las chicas trans, pero de una forma muy agresiva. Yo estaba en la puerta escuchando y en un momento me dijo: ‘¿Qué me mirás tanto vos?’”, recordó.

Sobre el ataque, Bruno Incicco aseguró que todavía sentía dolor. “Al rato vengo para acá y de la nada me da una trompada que me agarró desprevenido y todavía me duele”, manifestó. La presencia de la mujer en las inmediaciones del canal también lo afectó. “Me hizo mal recién verla acá afuera, está con la policía”, señaló al hablar de cómo se encontraba después de la agresión.

Más tarde, Pepe Ochoa habló con la mujer, quien contó que había perdido su vivienda. “Estoy en situación de calle. Salgo y a veces me quedo a dormir en plaza Mafalda. Hace tres meses me quedé sin casa. Salgo de joda, con este vestido, y me quedo ahí”, relató. También cuestionó las intervenciones policiales en ese espacio público. “Soy de Escobar, por ahí me quedo dormida y se me ve una gamba. Vienen policías diciendo que llamaron vecinos para decirme que hacía exhibicionismo erótico y que me retirara. Si fuese Pampita o Wanda Nara no llaman. Como es una chica trans, claro”, sostuvo.

Durante esa conversación, la mujer cuestionó “lo maltratadas y marginadas que estamos socialmente” y reconoció haber atacado al cronista. “Fui violenta. Me dio bronca porque cuando yo empecé a querer entrar en el medio los que me discriminaron fueron diseñadores gays. La violencia no está buena”, admitió al referirse al episodio que había interrumpido la nota.