Flor de la V reclamó que se discutiera su opinión sobre un fallo judicial después de que Daniel Avellaneda la atacara con comentarios transfóbicos en Radio Rivadavia. El periodista tampoco retrocedió cuando lo consultaron en SQP, y la conductora decidió responder a través de Yanina Latorre.

En el pase entre Jony Viale y Cristina Pérez se debatía el sobreseimiento de un menor de 14 años por un robo en Palermo, dispuesto por la jueza Laura De Marinis. Flor de la V había respaldado a la magistrada en redes y su publicación llegó a la mesa radial.

Daniel Avellaneda cuestionó la intervención de la conductora. "¿Florencia de la V salió a defender a la jueza?", preguntó. "¿Qué tiene que ver?", añadió. Después lanzó "Este señor tiene la mente equivocada", una frase dirigida a Flor que desconocía su identidad de género. La discusión, hasta entonces centrada en la causa judicial, pasó a girar alrededor de ese comentario.

Jony Viale lo interrumpió al aire: " No, no, no, eso no. Es una mujer, hay que respetar eso". La corrección no terminó con el episodio. A la salida de la emisora, una cronista de SQP (América TV) le preguntó al periodista por sus palabras y el periodista volvió a pronunciarse sobre la identidad de Flor de la V.

Daniel Avellaneda sostuvo sus dichos ante SQP

Avellaneda respondió: “No, es un señor ”. Insistió con “Me parece es un señor ” y agregó “Biológicamente es un hombre ”. Ante otra pregunta, replicó: “No sé qué me estás cuestionando ”. El intercambio continuó con “Para mí no es una mujer ”. La secuencia dejó en segundo plano el planteo de Flor sobre la causa judicial.

Daniel Avellaneda condensó su postura ante la cámara: “¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? No sé qué me estás cuestionando. Para mí no es una mujer”. Esa respuesta, dada después de que Viale lo corrigiera al aire, extendió la polémica desde el estudio radial hasta el programa de Yanina Latorre.

Flor de la V le envió un mensaje a Yanina Latorre, quien lo difundió en SQP: “Entiende que su posteo molestó y por eso la agreden. Más de lo mismo, Yani. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos”, expresó.

La conductora también pidió discutir sus ideas: “Le diría a Jony y su equipo discutanme lo que dije. Para diagnosticarme la mente, primero deberían cambiar de profesión”. Su reclamo dejó abierta la discusión que había originado el cruce: su postura sobre la decisión de la jueza Laura De Marinis, relegada mientras se amplificaban los dichos de Daniel Avellaneda.