La muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción en el ambiente artístico y televisivo. En medio de los múltiples homenajes que aparecieron en las últimas horas, Mario Pergolini le dedicó unas palabras cargadas de emoción durante su programa en Vorterix, donde expresó el fuerte impacto que le produjo enterarse de la noticia.

El exconductor de Caiga Quien Caiga no pudo ocultar su tristeza al hablar de la histórica periodista. Frente a los oyentes, Pergolini reconoció que el fallecimiento de Ernestina lo golpeó profundamente y dejó en claro el enorme afecto que sentía por ella. “Lo de Ernestina Pais, la verdad que fue un golpe horrendo. La verdad que muy feo”, manifestó conmovido.

Durante su mensaje, el conductor también recordó el vínculo que la comunicadora había construido con colegas y amigos dentro de los medios. Según explicó, la figura de Ernestina Pais siempre estuvo rodeada de personas que intentaron acompañarla y ayudarla en los momentos más difíciles que atravesó en los últimos años.

“Era una mujer muy querida. Y aun así, en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentó que saliera adelante”, expresó Mario Pergolini, haciendo referencia a las complicaciones personales y a la lucha contra las adicciones que la periodista había contado públicamente tiempo atrás.

Las declaraciones del creador de Vorterix rápidamente tuvieron repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la sensibilidad de sus palabras. Muchos recordaron además la relación indirecta entre ambos a través de CQC, ciclo emblemático de la televisión argentina que Ernestina condujo años después de la salida de Pergolini.

Antes de finalizar el tema en su programa, el conductor también tuvo un gesto especial hacia la familia de la periodista. Con evidente tristeza, les envió sus condolencias y dedicó unas sentidas palabras para el hijo de la conductora, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos tras la pérdida.

Mario Pergolini recordó a Ernestina Pais

“Una pena, la verdad. Un cariño al hijo y a toda la gente que la quería”, concluyó Mario Pergolini, cerrando así uno de los momentos más emotivos de la emisión de Vorterix.

La despedida de Pergolini se sumó a los numerosos mensajes que distintas figuras del espectáculo compartieron para recordar a Ernestina Pais. En cada homenaje se repitieron conceptos similares: su talento profesional, su calidez humana y la fortaleza con la que intentó reconstruir su vida en los últimos años, dejando una huella imborrable en la televisión argentina.